Глава фракции Зеленского в Раде не исключил переговоров с Россией в 2023 году

Лидер фракции партии «Слуга народа» в Раде Арахамия заявил о возможных переговорах с Россией в 2023 году

Переговоры между Россией и Украиной могут состояться во второй половине 2023 года, заявил лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на предыдущих переговорах.

Арахамия полагает, что переговоры пройдут после того, как и в России, и в США заработают электоральные циклы, «то есть это где-то во второй половине следующего года», после начала президентской гонки в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность рассмотреть предложение о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое поступит. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что закончить конфликт на Украине можно мирными переговорами, но пока такая возможность отсутствует из-за позиции Киева.