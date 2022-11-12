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Российские артиллеристы уничтожили на Украине батарею американских систем М777
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Во время боев в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области выведена из строя американская батарея артиллерийских систем М777.
Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна сбила вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Telegram-канал министерства обороны России.
За сутки было сбито шесть беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка в ДНР и Чистополье в Запорожской области.
Удалось перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки, Новой Маячки и Волновахи ДНР.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут обстрел центральных районов Новой Каховки.
Появились данные о подрывах подразделений ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об ощутимых потерях ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на минных заграждениях под Херсоном, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские вояки так хотели быстро зайти в Херсон, чтобы «пофоткаться», так спешили геройски ударить в спину российским бойцам, что нарвались на минные заграждения и понесли ощутимые потери.
По словам заместителя министра информации ДНР, украинские вояки совсем себя не берегут – ночью «ломятся» на мины ради «видосиков с флажками». Он пояснил, что ВСУ только начали заходить в Меловое и уже подорвались на минных заграждениях.
Безсонов также сообщил, что Каховку никто не штурмует. По имеющимся у него данным, по городу был нанесен ракетный удар, отработала российская ПВО.
Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
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Подорваны два пролета Антоновского моста
Военкор Коц показал два подорванных пролета Антоновского моста
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Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста.
В своем Telegram-канале он показывает два взорванных пролета моста и отмечает, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый. Также Коц рассказывает, что ВСУ к мосту еще не подошли.
На кадрах замечены также местные жители, которые не успели перебраться на другой берег домой.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
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Суровикин: Российские войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
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Вооруженные силы России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», – цитирует его ТАСС.
Суровикин доложил, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО,
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Российские войска нанесли превентивные удары по группировке ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России ударили по концентрирующимся для атаки украинским войскам в Запорожской области
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Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на линии фронта в Запорожской области, мешая им сконцентрировать силы для атаки, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВС России в селах Даниловка и Малые Щербаки, городе Гуляйполе, а также в ближайшем пригороде Запорожья наносят превентивные удары по украинским войскам, пытающимся сконцентрировать силы для атаки, передает РИА «Новости».
По его словам, основные удары наносятся по расположениям, складам с боеприпасами и вооружениями противника. На правом берегу Днепра подавляются огневые позиции ВСУ в Марганце и Никополе, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС.
Ранее Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
Вооруженные силы России возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмут, сообщил командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», – передает ТАСС его слова.
По словам генерала, успешно проходит наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на южном направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
Ранее Суровикин заявил, что в районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована.
Также в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Эрдоган оценил вывод российских войск из Херсона
Президент Турции Эрдоган назвал вывод российских войск из Херсона положительным решением
Вывод российских войск из Херсона считаю положительным и значимым решением, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ответ на вопрос журналистов о том, как он оценивает последние события на Украине, Эрдоган заявил, что последнее решение российской стороны по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра положительным моментом и значимым решением, передает «Коммерсант».
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года.
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Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных на Херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией
Президент Украины Зеленский заявил, что в Киеве будут готовы говорить с «другой Россией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с «другой Россией» – той, которая будет по-настоящему готова к миру.
Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что не закрывал дверь (для переговоров с Россией). По словам Зеленского, он говорил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с другой Россией – той, которая будет по-настоящему готова к миру, передает РИА «Новости».
Накануне Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч человек, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что в рядах наемников много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе из запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра»* и «ДАИШ»*. Всего, по подтвержденным данным разведки, в регионе находятся боевики из 34 государств, сообщил член главного совета администрации Запорожской области.
Напомним, в конце октября Рогов сообщал, что среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
Эксперт спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия Павловки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам после взятия Павловки предстоит штурм Угледара
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Взятие Павловки открывает ВС России возможность полномасштабного наступления на Угледар. Взять город будет непросто из-за серьезных укреплений ВСУ, предстоят серьезные бои. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о полном освобождении села Павловка к юго-западу от Донецка.
«Взятие Павловки открывает нам дорогу для наступления на Угледар. Это мощный укрепрайон, имеющий на этом направлении ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. Сейчас наши войска находятся приблизительно в двух километрах от окраин села», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово. Этот населенный пункт на протяжении последних лет был глубоким тылом противника. Кроме того, там расположена Кураховская ТЭС. Взятие нами Угледара и Новомихайловки с последующим фланговым ударом позволит выйти на позиции, после которых наступление на Курахово становится реальностью. А это уже серьезный участок фронта, расположенного юго-западнее Донецка», – описывает вариант развития событий эксперт.
Реализация такого сценария позволит создать серьезную угрозу для противника, отмечает Онуфриенко. «Однако после отхода наших войск на левый берег Днепра, у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление. Ввиду этого не исключаю, что в скором времени мы увидим упорные бои», – предполагает собеседник.
Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположена на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием, Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР. «Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко.
«Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск (Бахмут). Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.
Севернее, на Краснолиманском направлении ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны», – заключил Онуфриенко.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка. Освобождение села, подчеркнул донецкий руководитель, далось большой ценой. В тот же день Минобороны опубликовало кадры освобождения Павловки силами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению», – сообщили в военном ведомстве.
ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Донецку. В пятницу с украинских позиций по городу выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.