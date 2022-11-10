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Политологи назвали молодежь драйвером поддержки спецоперации России на Украине
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Российская молодежь с начала спецоперации активно помогает новым регионам, бойцам СВО, а также их семьям, в отдельных случаях проявляя героизм и спасая жизни мирных жителей. Кроме того, именно молодежь становится одной из главных движущих сил спецоперации России на Украине, считают политологи.
«В рамках акции «Мы вместе» нам недавно удалось отправить 101-ю гуманитарную миссию с участием, среди прочего, аниматоров в детские сады и городские клубы ДНР. Летом мы начали помогать участникам спецоперации, а с сентября – членам их семей. Наша молодежь является ядром этих проектов и волонтерского движения в целом», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Роль молодежи в поддержке мобилизованных и СВО».
Кроме того, по словам депутата, молодые россияне пишут письма поддержки бойцам в воинские части и непосредственно на фронт, вызывая самые теплые эмоции и даже слезы у бойцов. «Помимо этого, в 230 университетах России мы открыли центры гуманитарной помощи, где студенты могут поучаствовать в поддержке СВО без отрыва от учебы. Учащиеся колледжей также задействованы – они, например, шьют шевроны и теплую одежду для военных. Кстати, средний возраст волонтера в России – 23 года, а в мире – старше 30. Это говорит о том, что гражданское самосознание у наших молодых людей наступает раньше», – добавил он.
С марта в новые регионы России отправилось больше тысячи волонтеров молодежных движений, рассказал Серафим Иванов – начальник регионального штаба Херсонской области всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», федеральный координатор Волонтерской роты «Боевого братства».
«Мы ездили в Херсон, Мариуполь, Мелитополь, вели активную гуманитарную деятельность в Харьковской области. Могу сказать, что молодежь становится основой для своего рода патриотического паломничества на новые земли, поскольку она наиболее активно вызывается помогать нашим новым соотечественникам, а также нашим военнослужащим», – указал он.
Помимо этого, добавил Иванов, в преддверии Дня народного единства в Херсонской области было открыто отделение юнармейского движения, которое будет налаживать работу со школами. «Также молодежь проявляет настоящий героизм: 20 октября во время переправы с правого на левый берег Днепра 26-летний волонтер из Белгорода собой закрыл 16-летнюю девочку при ракетном ударе, оба остались живы», – сказал он.
Роль молодежи в поддержке СВО сложно переоценить, поскольку они не только собирают средства, но и сами закупают дроны, тактическое оборудование, а также доставляют все это в зону спецоперации в рамках «гуманитарного десанта», подчеркнул член Координационного совета Молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков.
Касательно же вопроса о том, почему молодежь поддерживает СВО, член Экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин указал: молодые россияне видят вынужденный характер спецоперации, а также не приемлют попыток «отмены» русской культуры.
«Тут важно доверие молодых к решению Владимира Путина начать СВО. Они перестали считать, что война Запада против России – фронтовая и информационная – их не касается. Спецоперация приобретает народный характер, где роль драйвера достается именно молодежи. К тому же, на примере молодых мы видим, что консенсус власти и общества в России относительно СВО построен на доверии», – пояснил спикер.
Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Заурбек Хугаев, со своей стороны, добавил: в начале СВО рейтинг ее поддержки среди молодежи от 18 до 24 лет «проседал» – был ниже 50%, но уже к середине лета даже оппозиционный, признанный иноагентом «Левада-Центр*» показывал уровень поддержки около 55%. «Это говорит о том, что разъяснительная работа в формате «молодежь для молодежи» принесла свои плоды», – отметил он. Эксперт также подчеркнул: информационную борьбу за умы людей внутри нашей страны выигрывает Россия – об этом можно судить по рейтингам поддержки президента и его решений, которые превышают 80%.
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Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
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Эрдоган оценил вывод российских войск из Херсона
Президент Турции Эрдоган назвал вывод российских войск из Херсона положительным решением
Вывод российских войск из Херсона считаю положительным и значимым решением, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ответ на вопрос журналистов о том, как он оценивает последние события на Украине, Эрдоган заявил, что последнее решение российской стороны по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра положительным моментом и значимым решением, передает «Коммерсант».
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года.
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Опубликована полная версия доклада Суровикина Шойгу о ситуации в Херсонской области
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Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе спецоперации. Суровикин предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр в Херсонской области, чтобы сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
В ходе доклада Суровикин рассказал, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80–90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО.
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
Также он отметил, что к опасным последствиям может привести реализация имеющихся у Киева планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины.
«Товарищ Министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Одновременно с этим, по его словам, ситуация на других участках стабилизирована, за счет мобилизованных и добровольцев нарастили боевой численный состав, созданы дополнительные резервы.
Суровикин доложил, что пресечены попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, полный текст его доклада опубликован на сайте МО.
В то же время на Донецком направлении разгромили противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска, город активно блокируется с южного направления. На восточных окраинах Артемовска идут уличные бои.
Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противнику наносится значительный ущерб.
Суровикин добавил, что идет наступление для освобождения населенных пунктов Марьинка и Первомайское. Также он добавил, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.
Он заключил, что за октябрь ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков, 21 РСЗО. Также уничтожено порядка 350 наемников. Российские потери в 7–8 раз меньше, чем у противника.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Российские войска за сутки уничтожили более 215 украинских военных на трех направлениях
Противник силами двух рот с участием иностранных наемников на Купянском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать российские войска у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противник был остановлен и рассеяны на дальних подступах. Ликвидированы более 90 украинских военнослужащих и боевиков, танк и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении возле населенных пунктов Площанка и Стельмаховка ЛНР. Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, отчитались в Минобороны.
Отражена контратака подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Российской артиллерией уничтожены порядка 55 боевиков, танк и две бронемашины.
За последние сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников у города Николаева и Сухого Ставка Херсонской области, 46 артподразделений, живая сила и военная техника в 153 районах, сообщил Конашенков.
У населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской взорваны три РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США. Возле пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ, а под Новоалександровкой Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.
Врачи извлекли неразорвавшийся снаряд из груди раненного во время СВО военного
Медики в бронежилетах провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного
Бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В. Мандрыка в бронежилетах достала из груди раненного во время спецоперации военного неразорвавшийся боеприпас, рассказали в Минобороны.
Отмечается, что уникальную операцию на базе районной поликлиники в Белгородской области, куда пациент поступил с проникающим ранением грудной клетки. Как показало исследование, чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной рядом с сердцем, передает РИА «Новости».
В Минобороны отметили, что был очень высок риск детонации снаряда, поэтому медики приняли решение надеть средства бронезащиты под медицинские халаты и приступить к сложнейшему вмешательству.
По словам самого пациента, раненый не успел понять, что ранен в грудную клетку. Он рассказал, что во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, причем не потерял сознание и не упал, а продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.
Тем временем добровольцы от «Единой России» принимают участие в лечении бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, работают на передовой в качестве медиков и помогают семьям мобилизованных россиян.
Бойцы ЛНР вернулись домой после освобождения из плена
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из плена группы бойцов
Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
Пасечник написал в своем Тelegram-канале, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР.
Врио главы республики уточнил, что все вернувшиеся из плена пройдут медобследование и реабилитацию.
«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены! Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенков», – написал Пасечник.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов оценивается врачами как очень тяжелое, его достаточно сложно привезли на территорию республики, передает РИА «Новости».
Сердюкова заявила, что состояние здоровья у вернувшихся из плена бойцов в целом неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия.
«Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания», – отметила Сердюкова.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении 107 военных из украинского плена. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 65 из них – бойцы ДНР и ЛНР.
Рогов рассказал о подготовке Украиной новой попытки захвата ЗАЭС
Рогов сообщил о прибытии в Запорожье подготовленных Британией бойцов ВСУ для новой попытки захвата ЗАЭС
В Запорожье прибыли около 300 подготовленных Великобританией бойцов вооруженных сил Украины, которых Киев собирается использовать для новых попыток захвата Запорожской АЭС, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что в районе Вольноандреевки тренировались более 450 человек из украинских «сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ». Сейчас «к ним добавилось почти три сотни» прошедших британскую подготовку. Они «все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного», сказал он. Таким образом, по его словам, к штурму АЭС подготовлены «как минимум уже 700 человек», передает ТАСС.
Рогов сообщил, что около 7 тыс. бойцов ВСУ, прошедших курс обучения на западных полигонах, были брошены в последнее время на запорожское направление. Кроме того, за последнее время подразделения ВСУ, которые обстреливают ЗАЭС, получили около 500 снарядов для американских гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS. «Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там «веселье», – сказал он, добавив, что «единственный способ обезопасить ЗАЭС – это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции».
Напомним, ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС. Рогов сообщил, что «тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя». По его словам, «эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны»
ВСУ силой перевезли последних жителей села Невское
Украинские военные насильно отвезли оставшихся жителей села Невское на подконтрольную им территорию
Боевики ВСУ силой транспортировали на подконтрольную им территорию жителей села Невское Кременского района в ЛНР, проинформировал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
По его словам, перемещение мирных жителей состоялось после захвата населенного пункта украинскими военнослужащими. Марочко добавил, что это было сделано для «работы с ними представителями ЦИПсО» (Центр информационно-психологических операций, являющийся подразделением вооруженных сил). Всего из села увезли 13 человек, шестеро из которых – дети. Это стало известно после того, как по люди перестали выходить на связь с близкими, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что некоторые украинские диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) полностью состоят из иностранных наемников.
Авиация ВКС России сбила украинские Су-25 и Ми-8
Российские военные летчики сбили в Николаевской области украинский Су-25
Истребители ВКС России возле поселка Маломихайловское Николаевской области сбили самолет Су-25 ВС Украины, а в Риздвянке Запорожской области уничтожили украинский Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, украинский Су-25 российские истребители сбили в Николаевской области возле поселка Маломихайловское. Также авиация уничтожила вертолет Ми-8, бой был в Запорожской области.
Конашенков также заявил, что ПВО за сутки сбили девять беспилотников в Голиково, Червонопоповке ЛНР, Кирилловке, Егоровке и Новоандреевке ДНР, в Васильевке Запорожской области, а также в Веселом и Крынках Херсонской области.
В военном ведомстве отметили, что был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области.
Всего с начала СВО уничтожено 333 самолета, 173 вертолета, 2479 БПЛА, 388 ЗРК, 6491 танк и 885 боевых машин реактивных систем залпового огня. Также противник лишился 3564 орудий полевой артиллерии и миномета и 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области.
В ЛНР назвали число убитых ВСУ мирных жителей с начала спецоперации
В ЛНР раскрыли число убитых ВСУ мирных жителей с начала спецоперации
С 24 февраля в Луганской народной республике погибли свыше 120 мирных жителей, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В результате обстрелов со стороны ВСУ с 24 февраля в республике погиб 121 человек, 353 получили различные ранения, также погибли семь детей, 28 детей получили ранения, сообщили в представительстве, передает ТАСС.
Кроме того, за этот период ВСУ выпустили по территории ЛНР 458 ракет из РСЗО HIMARS, 37 ракет комплекса «Точка-У», 2607 снарядов из «Града», «Урагана» и «Смерча» и 103 снаряда из 155 мм артиллерийских орудий.
В среду в ЛНР сообщали, что Алчевск и Стаханов подверглись обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS.
Мирный житель Донецка стал жертвой украинского обстрела
Устроившие обстрел Донецка ВСУ попали в многоэтажку и убили мирного жителя
В результате украинского обстрела погиб молодой человек, пострадала женщина, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил, что жертвой стал «мужчина 2002 года рождения». Пострадавшая доставлена в больницу с осколочными ранениями, это женщина 1981 года рождения. «В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки», – пояснил Кулемзин в Telegram.
Накануне сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили очередной обстрел Донецка. Под огонь попал рейсовый автобус, водитель которого получил ранение.
ВСУ обстреляли школу в Макеевке
После обстрела ВСУ в Макеевке пострадала школа
Снаряд попал в здание школы в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщила администрация города.
Пострадал также поселок Крупской в Червоногвардейском районе. По предварительным данным, есть сильные повреждения в многоквартирном доме по улице Уваровской. Заряд также попал в крышу МБОУ Основная школа №43 города Макеевки, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Донецке сейчас нет ни одного безопасного района, под обстрелом ВСУ оказываются не инфраструктурные и военные объекты, а также гражданское население.