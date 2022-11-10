Политологи назвали молодежь драйвером поддержки спецоперации России на Украине

Российская молодежь с начала спецоперации активно помогает новым регионам, бойцам СВО, а также их семьям, в отдельных случаях проявляя героизм и спасая жизни мирных жителей. Кроме того, именно молодежь становится одной из главных движущих сил спецоперации России на Украине, считают политологи.

«В рамках акции «Мы вместе» нам недавно удалось отправить 101-ю гуманитарную миссию с участием, среди прочего, аниматоров в детские сады и городские клубы ДНР. Летом мы начали помогать участникам спецоперации, а с сентября – членам их семей. Наша молодежь является ядром этих проектов и волонтерского движения в целом», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Роль молодежи в поддержке мобилизованных и СВО».

Кроме того, по словам депутата, молодые россияне пишут письма поддержки бойцам в воинские части и непосредственно на фронт, вызывая самые теплые эмоции и даже слезы у бойцов. «Помимо этого, в 230 университетах России мы открыли центры гуманитарной помощи, где студенты могут поучаствовать в поддержке СВО без отрыва от учебы. Учащиеся колледжей также задействованы – они, например, шьют шевроны и теплую одежду для военных. Кстати, средний возраст волонтера в России – 23 года, а в мире – старше 30. Это говорит о том, что гражданское самосознание у наших молодых людей наступает раньше», – добавил он.

С марта в новые регионы России отправилось больше тысячи волонтеров молодежных движений, рассказал Серафим Иванов – начальник регионального штаба Херсонской области всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», федеральный координатор Волонтерской роты «Боевого братства».

«Мы ездили в Херсон, Мариуполь, Мелитополь, вели активную гуманитарную деятельность в Харьковской области. Могу сказать, что молодежь становится основой для своего рода патриотического паломничества на новые земли, поскольку она наиболее активно вызывается помогать нашим новым соотечественникам, а также нашим военнослужащим», – указал он.

Помимо этого, добавил Иванов, в преддверии Дня народного единства в Херсонской области было открыто отделение юнармейского движения, которое будет налаживать работу со школами. «Также молодежь проявляет настоящий героизм: 20 октября во время переправы с правого на левый берег Днепра 26-летний волонтер из Белгорода собой закрыл 16-летнюю девочку при ракетном ударе, оба остались живы», – сказал он.

Роль молодежи в поддержке СВО сложно переоценить, поскольку они не только собирают средства, но и сами закупают дроны, тактическое оборудование, а также доставляют все это в зону спецоперации в рамках «гуманитарного десанта», подчеркнул член Координационного совета Молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков.

Касательно же вопроса о том, почему молодежь поддерживает СВО, член Экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин указал: молодые россияне видят вынужденный характер спецоперации, а также не приемлют попыток «отмены» русской культуры.

«Тут важно доверие молодых к решению Владимира Путина начать СВО. Они перестали считать, что война Запада против России – фронтовая и информационная – их не касается. Спецоперация приобретает народный характер, где роль драйвера достается именно молодежи. К тому же, на примере молодых мы видим, что консенсус власти и общества в России относительно СВО построен на доверии», – пояснил спикер.

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Заурбек Хугаев, со своей стороны, добавил: в начале СВО рейтинг ее поддержки среди молодежи от 18 до 24 лет «проседал» – был ниже 50%, но уже к середине лета даже оппозиционный, признанный иноагентом «Левада-Центр*» показывал уровень поддержки около 55%. «Это говорит о том, что разъяснительная работа в формате «молодежь для молодежи» принесла свои плоды», – отметил он. Эксперт также подчеркнул: информационную борьбу за умы людей внутри нашей страны выигрывает Россия – об этом можно судить по рейтингам поддержки президента и его решений, которые превышают 80%.

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