В России стартовала предновогодняя акция «Елка желаний»

Началась всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», ее проводит проект «Мечтай со мной», старт акции дали в Центральном детском магазине на Лубянке.

С приветственной речью выступил первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, он отметил, что «Елка желаний» – это, в первую очередь, возможность помочь детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнив их новогодние желания, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Акция становится все более масштабной: в прошлом году силами волонтеров, партнерских организаций и неравнодушных граждан удалось исполнить 38 тыс. желаний, а за весь период проведения акции – почти 60 тысяч. В этом году количество мечтателей значительно вырастет: к акции присоединятся дети из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Подарки к Новому году – это меньшее, что мы можем для них сделать, поделившись частичкой своего внимания и тепла», – сказал Агафонов.

В пресс-конференции также принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил роль, которую регион играет в реализации акции.«В этом году в «Елке желаний» могут участвовать дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, так как наша область непосредственно с ними соседствует, мы окажем содействие организаторам акции в решении вопросов, связанных с логистикой. В это непростое время очень важно поддержать детей в Новый год», – сказал Голубев. Он отметил, что все подарки обязательно дойдут до адресатов.

Следующим спикером стал глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, регион уже третий год подряд принимает самое активное участие в «Елке желаний». Так, в акции 2020-2021 годах он лично исполнил желания пятерых детей, а всего по республике за два года в рамках акции было исполнено свыше 500 желаний.

«Порадовать детей в канун Нового года – это очень благородная миссия и большая честь. Эмоции, которые дети искренне проявляют, в полной мере позволяют каждому из нас почувствовать себя настоящим волшебником. Лично я это ярко ощущаю», – отметил он.

Олег Николаев также поддержал организаторов акции в том, что в этом году они уделили особое внимание детям мобилизованных бойцов, добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

«В Чувашской Республике следующий год станет Годом счастливого детства. И мы, прежде всего, хотим организовать целостную систему сопровождения каждого ребенка с точки зрения его личной траектории развития, чтобы дети, независимо от того, в какой семье и где они проживают, чувствовали себя счастливыми, чувствовали внимание взрослых и государства», – сказал Николаев.

Акция проходит с 10 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Заявки на участие будут приниматься только на официальном сайте акции елкажеланий.рф.

«Елка желаний» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках акции «Новый год в каждый дом». В этом году она проходит в юбилейный пятый раз.