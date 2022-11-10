Власти Москвы разрешили ввод в эксплуатацию нового здания Совфеда

Новый корпус Совета Федерации в центре Москвы получил разрешение на эксплуатацию от Мосгосстройнадзора, об этом объявили в пресс-службе ведомства.

Здание находится по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 24, строение 2. Его площадь составляет свыше 15 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В строении семь этажей, есть парковка для служебных машин на 86 мест, комнаты для водителей и пост охраны. Со второго по шестой этажи находятся кабинеты сенаторов и комнаты работников, залы для совещаний и переговорные комнаты. Есть семь лифтов. На первом этаже разместилось кафе на 96 мест.

Разрешение на строительство было получено больше трех лет назад, корпус имеет все разрешения для начала использования.

Глава сенатского комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что члены Совфеда начнут переезд с 14 ноября. Нужно перевезти вещи, документы, оборудование.

При этом некоторое количество сенаторов продолжат работу в главном здании на Большой Дмитровке, 26. Залом пленарных заседаний останется зал в основном здании.

Новое здание соединено крытым переходом со старым.