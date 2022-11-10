Детский омбудсмен пообещала помощь федерального центра детям ЛНР

Детский омбудсмен Львова-Белова пообещала помощь федерального центра детям ЛНР

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время поездки в ЛНР анонсировала помощь федерального центра региону в организации системы помощи детям.

В Луганске Львова-Белова провела совещание по состоянию системы защиты прав детей в республике, где рассмотрели вопросы интеграции региональных данных о детях-сиротах в федеральный банк, организации отдыха для детей с инвалидностью, развития методов профилактики детской безнадзорности и преступности, поддержки семей в кризисной ситуации, подготовки кадров для социальной сферы и другие, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

«Обсудили с коллегами из ЛНР, какими возможностями располагает регион и в чем нужна помощь федерального центра. Важно сохранить все хорошее, что есть в республике, и привнести новации, которые сейчас активно внедряются в других регионах страны. По итогам поездки сформируем сводный план, по которому вместе с регионом будем двигаться дальше», – заявила Мария Львова-Белова.

По словам уполномоченного, работа с новыми российскими регионами будет строиться по двум векторам: оперативная отработка вопросов, затрагивающих интересы детей, в режиме «здесь и сейчас» и реализация системных решений в той или иной сфере.

В ходе поездки Мария Львова-Белова вместе с представителями Благотворительного фонда «ЗОВ» приняла участие в передаче помощи семьям ЛНР. 25 многодетных семей получили продукты, лекарства, гигиенические наборы, игрушки. Всего же на днях в рамках акции «Детям – в руки» в четыре новых российских региона поступило 45 тонн груза. Это самое необходимое в осенне-зимний период: теплые одежда и обувь, витамины и препараты при простуде, а также электрогенераторы, портативные обогреватели, уголь и дрова.

Также детский омбудсмен взяла на контроль вопросы по реабилитации детей с особенностями развития.

Проблема реабилитации была поднята и во время посещения уполномоченным Краснодонского детского дома-интерната, где проживают 108 детей и молодых взрослых с инвалидностью. Мария Львова-Белова выразила готовность помочь с организацией медицинского обследования ребят и подбором для них реабилитационных программ. Кроме того, детский омбудсмен передала учреждению стиральную машину, телевизор, оборудование для детской комнаты, игры.