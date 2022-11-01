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Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским по «зерновой сделке»
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Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации с «зерновой сделкой», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Эрдоган намерен провести переговоры в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Медведев призвал изучить странные военные закономерности на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о «странной закономерности», по которой успехи украинских ПВО, по данным украинских же СМИ, снижают обеспечение самой Украины водой и электричеством.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пришел к заключению, что необходимо вдумчиво исследовать выявленный парадокс.
Ранее в Молдавии заявили, что сбитая украинскими ПВО ракета рухнула в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины.
Пресс-секретарь «Локомотива» ушел с поста после скандала с украинским флагом
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Пресс-секретарь ФК «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста на фоне скандала, разразившегося после появления в эфире Матч-ТВ его фотографии с украинским флагом, который он установил у себя на аватарке в одной из зарубежных соцсетей.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста после скандала в эфире Матч-ТВ с украинским флагом. В передаче «Есть тема» была продемонстрирована фотография Леонида Шлыкова с украинским флагом, взятая с его страницы в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). После этого пресс-секретарю было предложено покинуть свой пост.
Получить официальный комментарий в пресс-службе клуба не удалось.
Шлыков был назначен руководителем пресс-службы «Локомотива» 8 июля нынешнего года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги. Также работал в Okko, Mail.ru Group и Яндексе. В клубе он должен был отвечать за связи с общественностью, новые медиа и производство контента, указано на сайте клуба.
Сейчас в соцсети у Шлыкова нет фотографий с изображением украинского флага.
Минобороны: Движение судов в рамках «зерновой сделки» недопустимо
Минобороны: Движение судов по коридору безопасности в рамках «зерновой сделки» недопустимо
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Россия как основной участник «зерновой сделки» не выходит из нее, а приостанавливает ее действие, разъяснили в Минобороны России.
Отмечается, что до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено, сообщается в Telegram-канале МО.
«Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – сообщает Минобороны.
«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашения – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») – и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», – говорится в сообщении.
«Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – заявило Минобороны.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
На Украине пожаловались на нехватку запчастей для восстановления энергосистемы
ДТЭК: Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована
Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук.
Как заявил Сахарук в эфире украинснкого телемарафона, Киев израсходовал запас оборудования на складах уже после первых атак ВС России. При этом определенное количество оборудования Украина смогла купить за «сотни миллионов долларов», передает РИА «Новости».
По словам директора «ДТЭК», сейчас предпринимаются все меры, чтобы купить его или получить от партнеров бесплатно. Он добавил, что для покупки оборудования необходимо много времени и средств, а общие убытки «ДТЭК» составляют сотни миллионов долларов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.
Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.
Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.
Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».
Небензя обвинил участвующие в «зерновой сделке» иностранные суда в контрабанде
Постпред России при ООН Небензя заявил, что более 70 судов уличили в нарушении правил «зерновой сделки»
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Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
На заседании Совета Безопасности ООН постпред России заявил, что за время реализации «зерновой сделки» были задержаны 70 судов, часть их них отстранена за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках, передает РИА «Новости».
Ранее Небензя заявил, что действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Эксперт: ВМФ России в Черном море может огнем принудить идущие на Украину суда к досмотру
Эксперт Сивков рассказал о возможностях досмотра судов после приостановки участия России в «зерновой сделке»
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Это проверка России «на слабо». Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявления аппарата ООН о том, что отправка судов по «зерновому коридору» на Украину продолжится, несмотря на запрет России.
«Для досмотра судов в открытом море в любом случае понадобится судно – радиус действия вертолетов не такой, чтобы долететь до «зернового коридора» с крымского берега. Еще один вариант: поместить вертолет на судно, приблизиться к «коридору» и уже с него долететь на вертолете остаток расстояния до инспектируемого корабля», – пояснил доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.
Порядок досмотра таков, что сначала изучается вся документация, относящаяся к выходу судна, а затем идет осмотр всех необходимых помещений, пояснил эксперт. На те суда, которые уклонятся от досмотра, теоретически можно оказывать огневое воздействие, отметил аналитик. «Впрочем, тут решение будет не техническое и не военное, а чисто политическое. И пойдет ли наше российское руководство на такой шаг, вопрос открытый. Думаю, любая такая ситуация – индивидуальна, поэтому решение будет приниматься в каждом случае отдельно», – заметил он.
Что касается решения чиновников ООН и властей Турции все равно пропустить корабли в сторону Украины, несмотря на решение Москвы приостановить свое участие в сделке, то, по мнению Сивкова, «это проверка России «на слабо». «Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать», – считает эксперт.
В понедельник утром ООН сообщила, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября. Таким образом, они проигнорировали субботнее заявление России о приостановке участия в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После этого очередное судно получило разрешение от турецких властей и вышло в рамках «сделки» в Черное море.
ООН исходит из того, что обязательства не атаковать суда и порты в Черном море продолжают действовать в отношении России, планы по отправке судов будут и впредь составляться. Об этом заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.
Вечером в понедельник Минобороны РФ объявило, что приостанавливает движение судов по коридору безопасности – до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.
Как предупредил в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, Москва не разрешит проход судов через Черное море без досмотра. Действия киевского режима, направленные против Черноморского флота, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», передает ТАСС его слова.
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Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.
Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО.
Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов
После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.
Турция заявила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Стремоусов заявил о срыве наступления ВСУ на Бериславском направлении
Херсонский вице-губернатор Стремоусов заявил об успешно отраженном наступлении ВСУ
Украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
В понедельник, 31 октября, украинские военные попытались прорвать оборону на Бериславском направлении, но атаку успешно отразили, было уничтожено два танка ВСУ, сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
Точные потери украинской стороны пока устанавливаются.
Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
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Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
Продвигаемся, сказал он ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.
Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.
Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.
В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.
По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.
После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.