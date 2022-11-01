В Кремле опровергли получение обращений от блогеров о разблокировке Instagram и Facebook

Представитель Кремля Песков: Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram и Facebook

В Кремль не поступало обращение от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как можно относиться к инициативе того, чего не существует. Я, честно говоря, не совсем владею информацией. Какая-то секция, не секция, но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет, потому что скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Совет блогеров при Совфеде» направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook. Якобы «координатор совета блогеров» Валерия Рытвина подтвердила подлинность писем.

После этого в Совфеде заявили, что там нет такого органа, а Рытвина является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при комитете СФ по образованию и науке.

Ранее сообщалось, что в России Instagram стал доступен у части абонентов крупных операторов. В это же время проходил ремонт оборудования, осуществлявшего блокировку сайтов.

Напомним, Meta* Platforms временно сняла в Facebook* (запрещена в России как экстремистская) и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, позже социальные сети были заблокированы в России. Отмечается, что решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.