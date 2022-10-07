Орский инкассатор умер от пулевого ранения после нападения

В СК сообщили о смерти инкассатора от пулевого ранения после бандитского нападения в Орске

В Орске инкассатор, получивший огнестрельное ранение при нападении, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления регионального СК.

Медики оказывали пострадавшему медицинскую помощь, но он скончался от полученного огнестрельного ранения, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«Следствием будет дана соответствующая квалификация расследуемому преступлению с учетом наступивших последствий», – добавили там.

Нападение на инкассаторов произошло утром в пятницу в Орске. Трое мужчин напали на инкассаторов, ранили одного из них, похитили деньги и затем скрылись. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, сопряженном с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере.

По версии следствия, нападение произошло около 10.00 (8.00 мск) в пятницу на улице Станиславского. Группа из трех мужчин напала на инкассаторов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Налетчики похитили деньги и ранили одного из сотрудников из огнестрельного оружия. После они скрылись с места происшествия.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавшие завладели служебным пистолетом одного из инкассаторов.

Сейчас введен план «Сирена», сотрудников органов внутренних дел подняли по тревоге и направили на розыск подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, следователи и криминалисты работают на месте.

В мае 2020 года у отделения Сбербанка в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов. Позже их задержали и осудили.