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США собрались дать Саудовской Аравии ответ на решение ОПЕК+
Госсекретарь США Блинкен пообещал Саудовской Аравии ответные действия Вашингтона на решение ОПЕК+ по нефти
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Администрация США рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ответ на вопрос о том, рассматривают ли американские власти возможность масштабной переоценки отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+, Блинкен сказал, что США рассматривают ряд вариантов ответных действий, передает ТАСС.
«Мы тесно консультируемся с Конгрессом [по поводу решения ОПЕК+]. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», – ответил глава американского внешнеполитического ведомства. Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии.
Само решение ОПЕК+ госсекретарь назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине.
«Мы все время говорим, что предложение [на мировом рынке энергоносителей] должно соответствовать спросу. Мы четко это понимаем, и мы работаем над этим», – добавил Блинкен. По его словам, США предпринимают действия с целью «обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса» в сфере энергетики.
В среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с. В тот же день в администрации США обвинили ОПЕК+ в том, что участники соглашения якобы встали на сторону России.
Напомним, западные СМИ пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность США сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией.
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Венгрия похвасталась ограничением потолка цен на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ограничении потолка цен на российскую нефть по требованию Будапешта
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Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш», передает РИА «Новости».
«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
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Саудовская Аравия и Россия собрались сократить добычу нефти
Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти
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На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены, заявили источники. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Как пишет Financial Times, размер сокращения еще не согласовали, Эр-Рияд и Москва добиваются сокращения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев. Эксперты ожидают ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва. Аналитики указывают, что США приходится иметь дело не со «старой Саудовской Аравией», сейчас королевство готово добиваться более высокой цены на нефть даже при угрозе ответной реакции со стороны США.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+
Цены на нефть растут почти на 2% на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% – до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% – до 87,97 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду приняла решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны – сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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СМИ: ОПЕК+ проголосовал за сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизив ее на два млн баррелей в сутки, сообщил источник в одной из делегаций.
«Формально еще не согласовали, но уже проголосовали», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.
На уточняющий вопрос, все ли проголосовали «за», собеседник ответил: «Да».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
Новак предупредил о снижении добычи нефти в России из-за введения потолка цен
Вице-премьер РФ Новак заявил, что из-за возможного введения потолка цен может произойти снижение добычи нефти в России
Введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России, Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть, это очень вредит энергетическому рынку, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это ведет только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, если захотят ввести такой механизм», – добавил он.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – заключил вице-премьер.
Напомним, в среду российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+.
Ранее Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
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Эксперт: Решение стран ОПЕК+ можно назвать личной пощечиной Байдену
Эксперт Белогорьев назвал решение ОПЕК+ выгодным для России и невыгодным для США
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«Страны-экспортеры обеспокоены попытками внедрения «потолка цен» и формированием картельного сговора потребителей нефти. Поэтому они дали демонстративный ответ. Это попытка показать, за кем сила на нефтяном рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Белогорьев. Так он прокомментировал действия картеля ОПЕК+, который, вопреки призывам США, решил сократить добычу нефти.
«Решение имеет, конечно, политическую подоплеку. Его можно назвать пощечиной Вашингтону и даже личной пощечиной президенту Джо Байдену. Летом он специально летал в Саудовскую Аравию, чтобы, как было заявлено, договориться, наоборот, об увеличении добычи. Сокращение добычи, которое приведет к росту цен, в преддверии выборов в Конгресс – крайне неприятная новость для Байдена. Мировые цены на нефть сильно влияют на розничное ценообразование в Америке, а значит дороговизна бензина может негативно отразиться на результатах демократов, однопартийцев Байдена, на выборах», – считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Кроме политической, у решения ОПЕК+ есть и сугубо экономическая подоплека, предполагает эксперт. «На фоне различных событий как в экономике, так и в геополитике в последние недели мы наблюдаем «проседание» цены за баррель ниже 90 долларов. Для стран ОПЕК+ это своего рода «красная линия», так как они хотят удержаться в коридоре 90-180 долларов. Принятое в Вене решение о сильном сокращении добычи может изменить и будущий баланс в пользу стран-экспортеров нефти в 2023 году», – пояснил Белогорьев.
В действительности сокращение добычи нефти может быть меньше, чем заявленное – в два млн баррелей, уточняет эксперт, поскольку многие страны ОПЕК+ и до того добывали меньше разрешенного прежними соглашениями картеля. «Фактически сокращение добычи, скорее всего, составит около 800 тысяч баррелей в сутки, треть из которого придется на Россию. При этом фактическое снижение примерно в 300 тыс баррелей для нашей страны просто зафиксирует реальное положение дел, связанное с сокращением спроса на нефть. В России в сентябре добывалось 10,8 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс меньше разрешенного. Сокращение в 300 тыс баррелей укладывается в ожидания – именно такое снижение ожидается из-за введения странами Запада с 5 декабря эмбарго на российскую нефть. То есть к искусственному сокращению добычи нашей стране прибегать теперь и не придется», – уверен Белогорьев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. ОПЕК плюс «встала на сторону России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сейчас «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Она ушла от прямого ответа на вопрос, остается ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с решением о снижении добычи нефти.
Президент Джо Байден уже распорядился провести в ноябре нефтяные интервенции из стратегических резервов. В заявлении советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что американский лидер не только разочарован «близоруким» решением ОПЕК плюс, но готов помочь мировой экономике справиться с «сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину». В ноябре США поставят на рынок дополнительно 10 миллионов баррелей.
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Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса
Российский бизнесмен Дерипаска обозначил предельный срок мирового кризиса в три года
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что «нынешнее безумие» в мире продлится еще 2,5 или 3 года, так как «сил и запала» хватит только на этот срок.
«Главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами», – пишет издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал бизнесмена.
Он добавил, что после кризиса можно ждать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
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Wall Street Journal: ЕС установит потолок цен на российскую нефть в два этапа
Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
Отмечается, что страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
В конце сентября сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) разрабатывают меры для введения потолка цен на нефть из России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия.
В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Эксперт объяснил сопротивление ОПЕК+ давлению США
Эксперт Митрахович: России выгоден отказ Саудовской Аравии играть по правилам США на рынке нефти
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Вашингтон может подсадить Европу на арабскую нефть, а потом ввести на нее предельные цены. Понимая это, саудиты пытаются противостоять планам США. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Белый дом попытался убедить ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. При этом Эр-Рияд и Москва заинтересованы в обратном.
«Арабская часть ОПЕК+ недовольна тем, что Америка слишком жестко использует свои финансовые и прочие возможности для того, чтобы давить на поставщиков нефти. И они понимают, что в скором времени также могут попасть под удар», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Арабы допускают, что сначала американцы установят предельную цену на российскую нефть, а потом и на арабскую. Причем они подсадят Европу на эти энергоресурсы, а через пару лет вспомнят, что арабские страны – теократические монархии, с которыми не стоит иметь дело по демократическим соображениям. Это ж не «белые и пушистые» демократии», – сыронизировал собеседник.
В связи с этим Саудовская Аравия в числе первых начала сопротивляться правилам США, продолжает эксперт. «Американцы сейчас и так пытаются снижать цены на нефть за счет финансовых инструментов и ограничения притока денег на рынок нефтяных фьючерсов», – пояснил он.
Если решение о снижении добычи и будет принято ОПЕК+, то оно может быть номинальным, предполагает собеседник. «ОПЕК+ и так не добывает то количество нефти, которое прописано в квотах. Но если снижение будет физическим, это сыграет на руку России, усилив наши нынешние позиции на рынке», – заключил Митрахович.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Позже агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщили, что снижение добычи нефти не отвечает интересам Вашингтона. Издание отмечает, что президент Джо Байден хочет добиться снижения цен на бензин в США. Если же страны ОПЕК+ сократят добычу нефти и тем самым повысят цены на нее, это спровоцирует еще больший топливный кризис внутри США перед выборами в Конгресс.
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ЕС согласовал санкции против России
Politico сообщила, что страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России
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Странами ЕС достигнуто соглашение о новом пакете санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщили европейские дипломаты.
Представители государств ЕС достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций. В среду ожидается утверждение окончательной версии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Мальте, Греции и Кипру, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, предоставлены некоторые уступки, передает ТАСС.
Издание пишет, что новый пакет включает санкции против сталелитейной промышленности России и запрещает гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных предприятиях.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
Новак: Запад запутался в санкциях против России
Вице-премьер Новак: Страны Запада запутались в антироссийских санкциях, это мешает запустить «Северный поток»
Западные страны запутались в собственных антироссийских санкциях, что привело к затруднением с возвратом турбин «Северного потока», заявил вице-премьер Александр Новак.
Запад запутался в санкционных ограничениях и юридических действиях и их последствиях, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций», – добавил вице-премьер.
По его мнению, Западу следует разобраться и вернуться к «нормальной юридической правовой базе», что позволит работать коммерческому проекту.
Ранее Газпром заявлял, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва. Ремонт возможен лишь на заводе в Монреале. Канада при этом ввела санкции в отношении Газпрома.
Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. В пакет были включены потолок цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на 7 млрд евро.
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В США испугались возможности резкого сокращения добычи нефти в России
Bloomberg: Москва может резко сократить добычу нефти в ответ на попытку Запада ввести потолок цен на российское топливо
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Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.
«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Поставщиков топлива из России вывели из-под санкций в Болгарии
Правительство Болгарии вывело поставщиков топлива из России из-под санкций
Техническое правительство Болгарии вывело российские компании-поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года из-за напряженной ситуации в стране, сообщает пресс-служба правительства Болгарии по итогам заседания кабинета министров.
Из документа следует, что после 10 октября 2022 года разрешается заключение новых государственных контрактов с поставщиками топлива из России. Действовать документ будет до 31 декабря 2024 года.
«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Основным российским оператором моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл».
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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