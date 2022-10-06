Арбатова: Нобелевская премия по литературе перестала быть политической

Писательница Мария Арбатова поддержала вручение нобелевской премии по литературе Анни Эрно

«Раньше долгое время требовалось, чтобы нобилиант был высококлассным мастером своего формата, но потом Нобелевский комитет в этой области стряхнуло в абсолютную политику», – сказала газете ВЗГЛЯД писательница Мария Арбатова, комментируя выдачу Нобелевской премии французской писательнице Анни Эрно.

Нобелевский комитет Шведской академии присудил Нобелевскую премию по литературе 2022 года французской писательнице Анни Эрно за «смелость и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти». Кроме того, в комитете отметили, что француженка исследует жизнь, «отмеченную гендерными, языковыми и классовыми различиями».

«Приятно удивляет, что Нобелевская премия по литературе перестала быть политической. Раньше долгое время требовалось, чтобы нобилиант был высококлассным мастером своего формата, а потом Нобелевский комитет в этой области стряхнуло в абсолютную политику», – говорит Арбатова.

Так, например, нобелевский лауреат 2015 года публицистка из Белоруссии Светлана Алексиевич, по ее мнению, это «полная дискредитация самого института Нобелевской премии», поскольку Алексиевич «очень плохо пишет».

«Меня радуют некие оздоровления с этой стороны. Потому что раньше толерантность «пробивала все стены» – это должен был быть какой-нибудь писатель из ЮАР, и никого совершенно не волновало, какой вклад он внес в культуру. Я приветствую, во-первых, то, что это женщина, а, во-вторых, то, что о ней отзываются как о писательнице», – делится собеседница.

Арбатова отмечает и тематику, которая затрагивает Эрно в своих произведениях. «Она, затрагивающая такие темы, не одна. Герои ее произведений сопротивляются отчуждению, «обществу потребления», что ценно для Нобелевской премии», – заключила Арбатова.

Ранее Нобелевский комитет Королевской академии наук присвоил Нобелевскую премию по химии 2022 года американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в этом году Нобелевская премия наконец-то присуждена за классическую химию, и рассказал о значимости открытий нобелевских лауреатов.