На участие в конкурсе «Лига лекторов» подано рекордное количество заявок

В конкурсе «Лига лекторов» намерены участвовать более девяти тысяч человек

Для участия в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Лига лекторов» российского общества «Знание» поданы рекордные 9174 заявок из 88 российских регионов.

За звание лектора «Знания» поборются участники из 88 российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области.

В числе конкурсантов – глава Республики Тыва, министр спорта Нижегородской области, заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан, советник латиноамериканского департамента МИД России, хранитель большого Петергофского дворца, заведующий музеем истории татарской литературы, солистка Московского государственного театра оперетты, артистка Донецкого республиканского академического молодежного театра, директор театра глухих в Санкт-Петербурге и другие. Самому старшему участнику этого сезона – 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, – 140 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В третьем сезоне будут состязаться жители разных уголков страны: житель города Малгобек Республики Ингушетии, кандидат наук из города Аксая Ростовской области, преподаватель родного языка из города Ак-Довурак Республики Тыва, директор школы из деревни Бутова Курья Вологодской области, студент из города Верхний Уфалей Челябинской области. Много заявок поступило и из небольших населенных пунктов: например, в конкурсе будут участвовать жители села Медведка Оренбургской области с населением 461 человек, села Шебунино Сахалинской области, где проживают чуть более 600 человек.

Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Участников ждет сразу несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

До 9 октября продлится сбор видеолекций конкурсантов, которые экспертный совет конкурса оценит с точки зрения их содержательности и зрелищности. Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах — просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов.

И уже в апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Финалисты выступят с лекциями в топовых московских вузах, их выступления будут оценивать слушатели и Экспертный совет.

Имена 50 лучших просветителей «Лиги лекторов» станут известны на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тыс. рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента и призы от партнеров конкурса.

Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — старт «Школьной лиги лекторов». Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. Юных участников ждут дистанционный этап — представление своих видеолекций, онлайн-выступление, очный полуфинал в родных федеральных округах и финал в Москве, по итогам которого будут определены 20 победителей.

Важной составляющей конкурса для школьников, как и для взрослых, станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне «Лиги Лекторов».

Конкурс, уже в третий раз доказавший свою популярность, нацелен на поиск лучших лекторов страны, готовых служить делу просвещения и делиться знаниями с другими. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит напряженная конкурентная борьба, по результатам которой станут известны новые имена 50 лучших просветителей страны.