Рядом с местами утечек на «Северных потоках» произошли взрывы, это указывает на диверсию, заявили в Службе безопасности Швеции со ссылкой на результаты расследования.

Расследование место происшествия на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» завершено, оно усилило подозрения о том, что причиной утечек на «Северных потоках» стал вопиющий саботаж, было установлено, что рядом с трубопроводами произошли взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление шведского ведомства.

«Поскольку осмотр на месте происшествия завершился, оцепление в районе снято», – заключили в Службе безопасности Швеции.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что у России «нет таких данных», о том газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.

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