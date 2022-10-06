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Швеция по итогам расследования заявила о «вопиющем саботаже» на «Северных потоках»
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Рядом с местами утечек на «Северных потоках» произошли взрывы, это указывает на диверсию, заявили в Службе безопасности Швеции со ссылкой на результаты расследования.
Расследование место происшествия на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» завершено, оно усилило подозрения о том, что причиной утечек на «Северных потоках» стал вопиющий саботаж, было установлено, что рядом с трубопроводами произошли взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление шведского ведомства.
«Поскольку осмотр на месте происшествия завершился, оцепление в районе снято», – заключили в Службе безопасности Швеции.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что у России «нет таких данных», о том газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
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Новак: Россия готова поставлять газ по «Северному потоку – 2»
Вице-премьер России Новак заявил о готовности страны поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока – 2»
Россия готова быстро наладить поставку газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая состоялась в Вене.
«Да, конечно, возможна (поставка – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Новака.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
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Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии
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Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.
Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности АО «Молдовагаз», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Также сообщается, что дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.
Как также отметил Газпром, компания «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к Газпрому за смягчением контрактных обязательств.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Американский экономист обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
Экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на газопроводах Северный поток.
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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В Nord Stream 2 назвали сроки обследования газопровода
Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 сообщил, что приступит к обследованию газопровода после завершения расследования полицией и снятия оцепления, сообщили в пресс-службе компании.
В экономической зоне Швеции район утечки оцеплен береговой охраной. Компания – оператор «Северного потока – 2» взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Напомним, в ночь на прошлый понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Затем падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке – 2»
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Утечка газа из газопровода «Северный поток – 2» возобновилась, с таким утверждением в понедельник выступила Служба береговой охраны Швеции.
В пресс-релизе службы говорится о том, что, согласно прогнозу, основанному на диалоге с «Северным потоком», утечки должны были прекратиться в воскресенье (2 октября), но это относится к большему выбросу из «Северного потока». Меньшая утечка на «Северном потоке – 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров, сообщает ТАСС.
Также Служба береговой охраны сообщила, что она принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды в связи с тем, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время.
Ранее Газпром сообщил, что стабилизировано давление и прекращены утечки газа из мест повреждений «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2».
Ранее в Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока». Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на прошлый понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Затем падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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США отвергли обвинения в причастности к диверсии на «Северных потоках»
Заместитель помощника главы Пентагона Купер заявила о полной непричастности США к диверсии на «Северных потоках»
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США никоим образом не были причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Купер сообщила, что не может предоставить какой-либо новой информации по аварии на газопроводах, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Макрон сменил дресс-код для экономии электроэнергии
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков для экономии на отоплении.
Макрон записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство, передает РИА «Новости».
Французские СМИ отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики «энергетической трезвости», объявленной французским президентом летом.
Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. «Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать «энергетическую трезвость», – отметил министр.
Позже в соцсети он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.
Ранее министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.
А жителям Германии в свою очередь предлагали вместо душа обтираться тряпкой и объясняли, что высокая температура дома вредит здоровью. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
Экономика Европы испытывает более чем серьезные проблемы на фоне резко возросших цен на газ и электроэнергию. «Экономическая система Германии «быстро приближается к идеальному шторму», что связано с высокой инфляцией, перебоями в энергоснабжении и продолжающимися трениями с поставками», – пишет британская Financial Times.
Вторая по величине экономика Евросоюза, французская, страдает теми же болезнями, что и немецкая. Стремительный рост цен на энергоносители вынуждает промышленные компании Франции сворачивать или сокращать производство. Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.
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Россия настаивает на участии Газпрома в расследовании по «Северным потокам»
Вице-премьер РФ Новак заявил о необходимости участия Газпрома и Nord Stream в расследовании по «Северным потокам»
Компания «Газпром» и оператор «Северного потока» Nord Stream оказались не допущены к расследованию причин аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», Россия настаивает на их участии, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.
«К сожалению, не допущены пока к этому расследованию ни оператор проекта Nord Stream, ни наши структуры – Газпром, Ростехнадзор. Газпром является основным ключевым собственником соответствующей критической инфраструктуры», – сказал Новак в эфире телеканала «России -24», передает ТАСС.
Он добавил, что считает необходимым, чтобы в расследовании участвовали российские специалисты, чтобы была объективная картина произошедшего.
Также Новак заявил, что Россия готова быстро наладить поставку газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток – 2».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
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Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ
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Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросил российскую сторону отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщили источники.
Как указывает Bloomberg, зависимость Турции от иностранных энергоносителей негативно отразилась на валюте и бюджете страны – с начала года лира потеряла более 28% по отношению к доллару, среди развивающихся рынков худший показатель только у аргентинского песо. Дефицит торгового баланса страны в августе вырос более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем в 2021 году – до 11,2 млрд долларов.
Обращаясь к России, Турция рассчитывает смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, но пока неясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, передает РИА «Новости».
Как сообщило Bloomberg, ни Botas, ни Газпром не стали отвечать на запрос о комментарии, передает ТАСС.
Напомним, венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
У оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщила сама компания. При этом утверждалось, что поставки по трубе не пострадают.
Захарова прокомментировала предложение Новака о поставках газа по «Северному потоку – 2»
Представитель МИД России Захарова, говоря о ЧП на «Северных потоках», заявила о предательстве Европы союзниками
Странам Евросоюза придется осознать правду и признать, что в ситуации с инцидентами на «Северных потоках» их предали союзники, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление вице-премьера России Александра Новака о том, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока – 2».
«И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно. Но когда-то странам ЕС придется это сделать и признать – их предали союзники», – написала она.
Ранее Новак заявил, что Россия готова быстро наладить поставку газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток – 2».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
Bloomberg: Венгрия договорилась с Газпромом отсрочить платеж почти в 2 млрд евро
Правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Предстоящей зимой Венгрия должна будет заплатить около 4 млрд евро за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в 1,9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает ТАСС.
В конце лета Будапешт подписал контракт с Газпромом на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. Позже портал Index.hu сообщил, что венгерская компания MVM заключила соглашение с Газпромом об отсрочке платежа за газ для оптимизации финансирования в зимний период.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен, но сумма не была озвучена.
Возобновлены поставки российского газа через Австрию в Италию
Газпром договорился о поставках российского газа через Австрию в Италию
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Газпрому и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию возобновляется, сообщила компания.
В официальном Telegram-канале холдинга отмечается, что транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется. Газпрому совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября.
При этом австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки «Газпром экспорта», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники у месторождений газа в Северном море
Неопознанные беспилотники замечены вблизи газовых месторождений в Северном море, сообщает агентство Ритсаус бюро со ссылкой на датскую полицию.
По сообщению агентства, на прошлой неделе «несанкционированные беспилотники» видели у месторождения Хальфдан Б, а теперь – у месторождения Руар. Полиция и Энергетическое агентство Дании не дают комментариев, передает ТАСС.
Энергетическая компания TotalEnergies эксплуатирует месторождение Руар, она также работает на Хальфдане Б.
Ранее в Норвегии писали о беспилотниках у газовых и нефтяных месторождений королевства в Северном море. Они были замечены через некоторое время после диверсии на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».