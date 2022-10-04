Социолог: Вхождение новых территорий в состав страны россияне сочли историческим событием

Социолог Кирьян прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ о воссоединении Донбасса, Херсона и Запорожья с Россией

Результаты референдумов о воссоединении ЛНР, ДНР, а также территорий Херсонской и Запорожской областей с Россией не вызывают сомнений. Мы видим, как наше общество вполне однозначно воспринимает голосование, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, выявившего отношение россиян к итогам голосования по воссоединению с новыми территориями РФ.

«О референдумах были осведомлены 80% опрошенных. А поддержка результатов голосования составила – 75%», – рассказывает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Эксперт обращает внимание на то, что 83% участников опроса придерживаются мнения, что государство должно защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей даже в том случае, если это осложнит отношения с другими странами. Причем под защитой интересов понимается не только военная поддержка, но также соблюдение и обеспечение социальных прав живущих там новых россиян, говорит Кирьян.

Из представленных во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) данных также следует, что лишь абсолютное меньшинство россиян дает нейтральные или негативные оценки вхождению новых территорий. Нейтрально высказался каждый восьмой (12%), негативно – 11% опрошенных. Кирьян предположил, что среди этой категории распространена точка зрения, что подобные референдумы нельзя проводить до завершения боевых действий. «Как известно, в обществе всегда есть разные социальные группы, по разным причинам не согласные между собой. Это говорит о том, что общество нормальное, в нем есть место для споров и дискуссий», – полагает собеседник.

Из опроса, по мнению Кирьяна, следует, что россияне в целом относятся к итогам референдумов как к историческому шагу, который был вызван существенными обстоятельствами. «Стоит напомнить, что к судьбе Крыма и Севастополя в российском обществе возник сильный интерес еще в 90-е. Звучал заочный исторический спор вокруг решения, принятого в середине XX века, в 1954 году. Обсуждалось решение о передаче территорий Крымского полуострова в состав УССР», – напомнил Кирьян.

«А вот доминирующее отношение к судьбе ДНР, ЛНР, а также территорий Херсонской и Запорожской областей сформировалось недавно, в контексте событий 2014 года», – считает социолог. А в прошлом году общественный дискурс по этому поводу был поддержан президентом Владимиром Путиным в статье о государственности, где глава государства изложил свою позицию о защите живущих на Украине русскоязычных граждан, которые ассоциируют себя с современной русской культурой, напомнил социолог.

Кстати, в том же контексте, что и итоги опроса ВЦИОМа, следует воспринимать и вердикт Конституционного суда, который в выходные рассмотрел договоры о вхождении новых территорий в состав РФ, добавил Кирьян. «Если в составе СССР вопрос границ был не настолько актуален, то после его распада часть граждан против своей воли оказалась по разные стороны границ. КС подчеркивает, что это не политическая, а хронологическая оценка, и что людей по сути наконец-то спросили, пусть и 30 лет спустя распада Союза», – подытожил Кирьян. Он напомнил, что на референдуме от 17 марта 1991 года большинство жителей УССР высказалось за сохранение Союза, и теперь стало ясно, что и спустя 30 лет мнение большинства жителей на этих землях осталось прежним.

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