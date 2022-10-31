В МИД сочли голословными заявления Госдепа о работе Арктического совета без России

Представитель МИД Корчунов: Слова советника Госдепа о работе Арктического совета без России голословны

Заявления Госдепа о том, что Арктический совет может работать без участия России, в Москве считают голословными, США необходимо выучить уставные документы организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что Арктический совет может реализовывать большую часть своих проектов без участия России. По словам Корчунова, все решения Арктического совета принимаются всеми странами-членами совета, если нет консенсуса, то решение принято не будет. Посол указал на недостаточность степени проработки Шолле устава Арктического совета, передает радио Sputnik.

Корчунов также напомнил, что большинство проектов в Арктическом регионе реализуются двумя-тремя странами, нет таких программ, в которых участвуют все члены совета.

Ранее США выразили обеспокоенность «по поводу стабильности и безопасности» в Арктике.

Американский сенатор Ангус Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.

До этого в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.

Между тем командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев заявил о нарастании негативных тенденций в военно-политической обстановке в Российской Арктике.

Также Моисеев заявил, что Северный флот России даст адекватный ответ на возрастание военной активности стран НАТО и США и в Арктическом регионе Европы.