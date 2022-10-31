Прошли стендовые испытания новейшего российского двигателя для ПАК ДА

Минобороны: Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине

Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о начале призывной кампании в России.

С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации.

«Отмечу, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – сообщил Цимлянский в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, большинство призывников будут направлены в воинские части и учебные соединения, где в срок до пяти месяцев получат военно-учетную специальность и освоят современную военную технику. После обучения в соответствии с полученными навыками призывников направят в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с профессиональными навыками, уровнем образования, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

Цимлянский отметил также, что к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования, в военкоматы завезены комплекты обмундирования, продовольственное и вещевое имущество, несессеры для обеспечения молодого пополнения.

«В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания», – сказал Цимлянский.

Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.