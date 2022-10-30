Россия указала СКЦ на проблемы безопасности судоходства в Черном море

Представитель СКЦ в Стамбуле Палла: Россия выразила озабоченность по поводу безопасности движения судов в Черном море

Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле об имеющейся у Москвы озабоченности по поводу безопасности движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.

Как сообщила представитель Совместного координационного центра в Стамбуле, координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен делегацией Российской Федерации в СКЦ об имеющейся у Москвы озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках так называемой черноморской зерновой инициативы, он довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ, передает РИА «Новости».

В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины в субботу пытались поразить военные объекты ЧФ России в Севастопольской бухте.