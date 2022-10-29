Блогеры отреагировали на приезд Бузовой в Донбасс

Блогеры похвалили Бузову за помощь Донбассу

Блогеры похвалили экс-телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову за ее приезд в Донбасс и помощь волонтерам, и пообещали больше не шутить про нее плохо.

Блогер Саваничи в своем Telegram-канале вспомнил историю, как Собчак спросила у Бузовой зачем ей выступать в провинциальных городах, где нет шикарных концертных залов. На что та ответила, что готова выступать в любом месте, где ее ждут поклонники. Ведь у многих из них нет возможности приехать в большой город на концерт!

«Я очень отрицательно отношусь к творчеству Оли, но после этих ее слов мое отношение к ней изменилось. Молодец девчонка, если так рассуждает – подумалось мне! Прошло несколько лет. Лобода проклинает Россию, Собчак сбежала, а Бузова сегодня приехала на Донбасс! Обещаю на всю многотысячную аудиторию канала Саваничи – я больше никогда себе не позволю обидно шутить про эту девчонку!», – заявил блогер.

«Наконец-то. Наконец-то услышали, что звезд надо в Донбасс возить, чтобы они для себя мнение обо всем составляли. А если Бузова еще и сама приехала, без подсказки – то вообще молодец», – оценил поступок журналист Юрий Васильев (Русский Сыч).

«Мир перевернулся, половины снова стали целым. Ольга Бузова приехала в ДНР, чтобы развезти гуманитарную помощь детям. Говорит, будет помогать и дальше, а очень скоро для местных детишек построят досуговые центры. Открыла мир других мужчин», – отметили авторы Telegram-канале Mash.

«Удивительной силы человек оказался, пока все представляли ее безмозглой блондинкой, она набиралась ума и настоящей сердечности. Идеальная замена Пугачевой на пьедестале главной русской поп-звезды, для новой России», – написал Медиатехнолог.

Ранее телеведущая и исполнительница Ольга Бузова приехала в Донецкую народную республику, она помогла волонтерам раздавать гуманитарную помощь.