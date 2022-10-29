Кремль спросили о мандате российских миротворцев в Карабахе

Песков о мандате российских миротворцев: Нужно дождаться саммита России, Азербайджана и Армении

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите Россия – Армения – Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Песков сказал РИА «Новости», что нужно дождаться самой встречи.

Саммит России, Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в понедельник, 31 октября, в Сочи. У президента России Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия. «Я предлагаю, чтобы президент России выступил с этим предложением. Если нужно, я выступлю с таким предложением. Но Россия должна поддержать это предложение, так как я не могу определять сроки пребывания миротворцев России», – сказал Пашинян. Он считает, что Россия как посредник может представить этот проект.