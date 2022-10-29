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Кремль спросили о мандате российских миротворцев в Карабахе
Песков о мандате российских миротворцев: Нужно дождаться саммита России, Азербайджана и Армении
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите Россия – Армения – Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Песков сказал РИА «Новости», что нужно дождаться самой встречи.
Саммит России, Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в понедельник, 31 октября, в Сочи. У президента России Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия. «Я предлагаю, чтобы президент России выступил с этим предложением. Если нужно, я выступлю с таким предложением. Но Россия должна поддержать это предложение, так как я не могу определять сроки пребывания миротворцев России», – сказал Пашинян. Он считает, что Россия как посредник может представить этот проект.
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин высказался о роли Одессы
Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
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На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.
«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.
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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.
Глава ведомства в ходе встречи с президентом заявил, что 82 тыс. мобилизованных отправились в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Шойгу пояснил, что установленное задание о мобилизации 300 тыс. военнослужащих выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется.
Сейчас на полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, добавил министр. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
В рамках частичной мобилизации было призвано более 27 тыс. предпринимателей, 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти.
Президент поблагодарил всех, кто организовал мобилизацию.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
Путин начал выступление в клубе «Валдай»
Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Китай высоко оценил заявление Путина на «Валдае» про Тайвань
Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай высоко ценит позицию Путина по Тайваню
Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь по поводу речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Слова спикера китайского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.
Путин в речи на «Валдае» заявил, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.
О том, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», глава российского государства говорил и ранее. Такое заявление прозвучало, в частности, в середине сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Путин рассказал об отношении к лозунгу «своих не бросаем»
Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии клуба «Валдай» отметил, что лозунг «своих не бросаем» есть у каждого российского гражданина.
Этот лозунг сидит «глубоко внутри» у каждого россиянина, готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, сказал глава государства, передает РИА «Новости».
В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
Минобороны: В тренировке ядерных сил России участвовали «Ярс», АПЛ «Тула» и два Ту-95МС
К тренировке ядерных сил России привлекались ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», подвижной грунтовый ракетный комплекс РВСН «Ярс», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
Минобороны также опубликовало кадры пуска баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и видео запуска ракеты «Ярс», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Путин проводит тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
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Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.
Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости».
Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.
Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он.
Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган.
«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978».
«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики».
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира.
Путин поручил Шойгу скорректировать развитие армии в соответствии с опытом СВО
Министру обороны Сергею Шойгу предстоит в декабре представить предложения о корректировках в развитии ВС России, соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.
Глава государства на встрече с главой ведомства поручил из опыта специальной военной операции на Украине продумать коррективы в работу ВС России, передает РИА «Новости».
«Многое сделано для строительства Военно-морского флота, тем не менее исходя из опыта специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее в пятницу министр доложил президенту, что частичная мобилизация в стране окончена.
Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».
«Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.
«Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин.
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент.
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.