Кремль спросили о мандате российских миротворцев в Карабахе

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29 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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«Буду отстаивать то, за что борются Эдвард Сноуден и подобные ему люди»

«США не раз обвиняли Россию в нарушениях прав заключенных, но они «не видят бревна в своем глазу», – заметил Ярошенко. Нина Зотина/РИА Новости
«Когда лично сталкиваешься с тем, что гражданина России могут похитить без суда и следствия, ложно обвинить, осудить на огромный срок, то понимаешь, что угроза носит системный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик и общественный деятель Константин Ярошенко, освобожденный в этом году из американской тюрьмы после более десятка лет за решеткой. В пятницу он был включен в состав Общественной палаты. Чем Ярошенко займется в новом качестве? Подробности...
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Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Германия объявила Франции экономическую войну

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...

Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

    самая масштабная


    Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту

    «мы что, русские?»


    Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев

    мать собчак


    Нарусова отреагировала на слухи об уходе с поста сенатора

    Видео

    речь на «Валдае»


    Путин против американофобии и еврофобии

    Карибский кризис


    Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

    глобальный рынок


    Монополия доллара начала разрушаться

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    выстраивать отношения


    Тимофей Бордачёв: Россия создает новый международный порядок

    лишь предположение


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

    уровень безумия


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Быть ненормальным стало модно

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Кремль спросили о мандате российских миротворцев в Карабахе

    Песков о мандате российских миротворцев: Нужно дождаться саммита России, Азербайджана и Армении

    29 октября 2022, 13:54

    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите Россия – Армения – Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    Песков сказал РИА «Новости», что нужно дождаться самой встречи.

    Саммит России, Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в понедельник, 31 октября, в Сочи. У президента России Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия. «Я предлагаю, чтобы президент России выступил с этим предложением. Если нужно, я выступлю с таким предложением. Но Россия должна поддержать это предложение, так как я не могу определять сроки пребывания миротворцев России», – сказал Пашинян. Он считает, что Россия как посредник может представить этот проект.


    Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
    В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
    		    27 октября 2022, 14:31
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.

    Коментарии (17)
    Путин высказался о роли Одессы
    Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов

    27 октября 2022, 21:14

    Текст: Ольга Иванова

    Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. 

    Коментарии (22)
    Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
    Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками

    27 октября 2022, 20:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.

    «Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».

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    Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
    Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
    		    27 октября 2022, 18:22
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

    «С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».

    «Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.

    «Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.

    По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.

    «Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.

    В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.

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    Коментарии (37)
    Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
    		    28 октября 2022, 17:11
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.

    Глава ведомства в ходе встречи с президентом заявил, что 82 тыс. мобилизованных отправились в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Шойгу пояснил, что установленное задание о мобилизации 300 тыс. военнослужащих выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется.

    Сейчас на полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, добавил министр. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.

    В рамках частичной мобилизации было призвано более 27 тыс. предпринимателей, 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти.

    Президент поблагодарил всех, кто организовал мобилизацию.

    Коментарии (35)
    NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
    		    28 октября 2022, 10:47
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.

    Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.

    Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».

    По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.

    Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.

    Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.

    В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. 

    В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада. 

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    Коментарии (15)
    Путин назвал главную цель специальной военной операции

    27 октября 2022, 18:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.

    «План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят. 

    Коментарии (42)
    Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
    Путин начал выступление в клубе «Валдай»

    27 октября 2022, 17:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.

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    Китай высоко оценил заявление Путина на «Валдае» про Тайвань
    Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай высоко ценит позицию Путина по Тайваню

    28 октября 2022, 11:17

    Текст: Антон Никитин

    Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь по поводу речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Слова спикера китайского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.

    Путин в речи на «Валдае» заявил, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.

    О том, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», глава российского государства говорил и ранее. Такое заявление прозвучало, в частности, в середине сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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    Путин рассказал об отношении к лозунгу «своих не бросаем»

    27 октября 2022, 18:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии клуба «Валдай» отметил, что лозунг «своих не бросаем» есть у каждого российского гражданина.

    Этот лозунг сидит «глубоко внутри» у каждого россиянина, готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, сказал глава государства, передает РИА «Новости».

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    В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
    Минобороны: В тренировке ядерных сил России участвовали «Ярс», АПЛ «Тула» и два Ту-95МС
    		    26 октября 2022, 15:28
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    К тренировке ядерных сил России привлекались ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», подвижной грунтовый ракетный комплекс РВСН «Ярс», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

    Минобороны также опубликовало кадры пуска баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и видео запуска ракеты «Ярс», передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Путин проводит тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

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    Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
    Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
    		    29 октября 2022, 13:24
    Фото: Павел Быркин/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.

    Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости».

     

    Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.

    Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он.

    Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган.

    «Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978».

    «Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики».

    Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира.

    Коментарии (7)
    Путин поручил Шойгу скорректировать развитие армии в соответствии с опытом СВО
    		    28 октября 2022, 17:41
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Министру обороны Сергею Шойгу предстоит в декабре представить предложения о корректировках в развитии ВС России, соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.

    Глава государства на встрече с главой ведомства поручил из опыта специальной военной операции на Украине продумать коррективы в работу ВС России, передает РИА «Новости».

    «Многое сделано для строительства Военно-морского флота, тем не менее исходя из опыта специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее в пятницу министр доложил президенту, что частичная мобилизация в стране окончена.

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    Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
    		    27 октября 2022, 17:41
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».

    «Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.

    «Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин. 

    Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. 

    Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. 

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    Коментарии (6)
    Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок

    27 октября 2022, 18:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

    Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.

    Коментарии (9)
     
     
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