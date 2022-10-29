В США оценили шансы Украины противопоставить резервы российской мобилизации

Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве

Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл

Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.

«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.

До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.

«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.

Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.

«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.

Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.

Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.

Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.

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