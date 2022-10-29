Пушков: США не удается выстроить единый фронт против Саудовской Аравии

Соединенным Штатам не удается выстроить единый фронт против политики Саудовской Аравии, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, внешнеполитическая автономия некогда ближайшего союзника США на Ближнем Востоке растет, и в Вашингтоне сейчас решают, как на это отреагировать.

Сообщения о готовности Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС, вслед за решением Эр-Риада вместе с другими странами ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать уровень мировых цен, еще более осложнили отношения Эр-Риада и Вашингтона, пишет Пушков в своем Telegram-канале.

Президент США Джо Байден пригрозил саудитам «последствиями». Сейчас в Вашингтоне решают, как отреагировать на растущую внешнеполитическую автономию некогда ближайшего союзника США на Ближнем Востоке, отмечает Пушков.

По его словам, для американцев дело осложняется тем, что Саудовская Аравия чувствует себя весьма уверенно, поскольку высокие цены на нефть обеспечивают ей профицит бюджета и способность запускать новые крупные инвестиционные проекты. В настоящее время Саудовская Аравия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди стран «Большой двадцатки», указал сенатор.

В такой ситуации американские бизнесмены, привлеченные открывающимися в этой стране возможностями, вряд ли поддержат стремление официального Вашингтона так или иначе наказать Эр-Риад, полагает Пушков.

В то время, как официальный Белый дом обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она помогает России финансировать спецоперацию на Украине, а также в росте цен на топливо в США, члены предыдущей администрации (занимающиеся теперь бизнесом) собираются в Эр-Риад на крупный инвестиционный форум, который иногда называют «Давосом в пустыне», цитирует Пушков публикацию журнала Fortune. Уточняется, что в мероприятии собираются принять участие, в частности, бывший министр финансов Мнухин и зять Трампа Кушнер.

«Ухудшающиеся перспективы глобальной экономики делают Саудовскую Аравию с ее богатыми государственными инвестиционными фондами еще более привлекательной для крупных американских компаний. Таким образом, единый фронт против политики Эр-Риада в США никак не выстраивается», – заключил Пушков.

Напомним, ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).