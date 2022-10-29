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Пушков: США не удается выстроить единый фронт против Саудовской Аравии
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Соединенным Штатам не удается выстроить единый фронт против политики Саудовской Аравии, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, внешнеполитическая автономия некогда ближайшего союзника США на Ближнем Востоке растет, и в Вашингтоне сейчас решают, как на это отреагировать.
Сообщения о готовности Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС, вслед за решением Эр-Риада вместе с другими странами ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать уровень мировых цен, еще более осложнили отношения Эр-Риада и Вашингтона, пишет Пушков в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден пригрозил саудитам «последствиями». Сейчас в Вашингтоне решают, как отреагировать на растущую внешнеполитическую автономию некогда ближайшего союзника США на Ближнем Востоке, отмечает Пушков.
По его словам, для американцев дело осложняется тем, что Саудовская Аравия чувствует себя весьма уверенно, поскольку высокие цены на нефть обеспечивают ей профицит бюджета и способность запускать новые крупные инвестиционные проекты. В настоящее время Саудовская Аравия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди стран «Большой двадцатки», указал сенатор.
В такой ситуации американские бизнесмены, привлеченные открывающимися в этой стране возможностями, вряд ли поддержат стремление официального Вашингтона так или иначе наказать Эр-Риад, полагает Пушков.
В то время, как официальный Белый дом обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она помогает России финансировать спецоперацию на Украине, а также в росте цен на топливо в США, члены предыдущей администрации (занимающиеся теперь бизнесом) собираются в Эр-Риад на крупный инвестиционный форум, который иногда называют «Давосом в пустыне», цитирует Пушков публикацию журнала Fortune. Уточняется, что в мероприятии собираются принять участие, в частности, бывший министр финансов Мнухин и зять Трампа Кушнер.
«Ухудшающиеся перспективы глобальной экономики делают Саудовскую Аравию с ее богатыми государственными инвестиционными фондами еще более привлекательной для крупных американских компаний. Таким образом, единый фронт против политики Эр-Риада в США никак не выстраивается», – заключил Пушков.
Напомним, ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России
Сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в Москве по подозрению в отмывании денег
Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Источник ТАСС сообщила, что в отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).
Уточняется, что решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.
Как уточнили в правоохранительных органах, Усс объявлен в розыск.
19 октября в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии по американскому запросу. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. От экстрадиции из Италии в США Артем Усс отказался.
Кремль осудил практику арестов россиян за рубежом и заверил, что будет защищать их интересы.
США решили не вводить потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
В России перехватили контрабанду российских шлемов и противогазов на Запад
На российской таможне предотвратили отправку российских шлемов и противогазов на Запад контрабандой
Федеральная таможенная служба перехватила контрабанду российской военной продукции, а именно шлемов, противогазов и другого имущества, в США, Канаду и Францию.
По информации ведомства, сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли поток контрабанды военной продукции за границу. Так, таможенники изъяли 12 посылок с комплектующими военного назначения, отправленных россиянином в США, Канаду и Францию. В коробках перемещались более 20 шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в результате обыска дома отправителя было обнаружено 500 единиц военной продукции – дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы и другая военная продукция.
Zoom перекрыл доступ к платным аккаунтам российских вузов
Программа видеоконференций Zoom перекрыла возможность оплатить лицензию для ведения платных аккаунтов
Американское приложение видеотелефонии Zoom ограничило работу в России, отключив функцию оплаты коммерческих лицензий, а нескольким российским вузам ограничил доступ к платным аккаунтам, сообщают источники среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе.
Уточняется, что Zoom обнулил лицензию одного крупного вуза, которая была оплачена до ноября. Судя по данным портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани, передает издание «Ведомости».
Тем временем ограничение использования видеосервиса обнаружили в Российском государственном социальном университете и Оренбургском государственном медицинском университете, которые могли проводить с помощью программы научно-практические конференции и круглые столы.
Ранее мировой суд Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.
Эксперт оценила основной посыл Путина Западу
Политолог Линдигрин: России близки традиционные ценности Запада, но мириться с диктатом США мы не станем
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Россия всегда хотела взаимовыгодных отношений с США и Европой, однако Запад сам от нас отвернулся. Об этом сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Путин отметил важный момент: Россия не считает себя врагом Запада. Традиционные и истинные ценности Запада всегда были близки нам. Но смириться с диктатом США мы не сможем никогда. И чем раньше это поймут за океаном, тем лучше будет для всех», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Она напомнила, что Россия всегда была готова к построению взаимовыгодных отношений с Америкой, даже несмотря на то, что Запад финансировал террористическое гнездо на Северном Кавказе. «В ответ мы получили растущее давление, в том числе со стороны НАТО», – указала собеседница.
«Запад пытается превратить нашу страну в инструмент для достижения собственных целей. Это уже очевидно. Санкции вводятся исключительно против тех, кто им не подчиняется. Но подчинить Россию никогда не получится. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать свое право на независимое существование и развитие», – подчеркнула Линдигрин.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности, он заявил, что российская сторона не считает себя врагом западных стран.
«В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.
«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент.
Более того, Владимир Путин указал на то, что Москва и сейчас готова поставлять западным странам газ и нефть, поддерживая торговое сотрудничество. Однако, по словам президента, Запад сам отказывается.
Он также добавил, что Россия не бросает вызов элитам Запада и не собирается становиться гегемоном. Путин подчеркнул, что Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты.
Глава государства также обратил внимание на тот факт, что абсолютное большинство стран не принимают диктат других. Однако, добавил Путин, «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
Газета ВЗГЛЯД ранее собрала оценку российских политиков и блогеров по итогам выступления главы государства. По мнению экспертов, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма. Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Посол России призвал США вернуть на родину размещенное за границей ядерное оружие
Посол РФ в США Антонов призвал Вашингтон вернуть на родину размещенное за границей ядерное оружие
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования.
«Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
Глава МАГАТЭ заявил об утраченном США первенстве в экспорте ядерных реакторов
Глава МАГАТЭ заявил о переходе от США к России первенства в экспорте ядерных реакторов
США утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, оно перешло к России, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», – передает ТАСС слова Гросси.
Он добавил, что сейчас «главный поставщик» ядерных технологий на мировой рынок – Россия, то есть Росатом.
Гросси констатировал наличие у США значительного научно-технического потенциала. Но при этом он указал, что что Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Это позволяет им действовать на мировых рынках более гибко.
«Так что это вызов для американских компаний за рубежом», – подчеркнул глава агентства.
Ранее сообщалось, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse в качестве подрядчика для строительства первой в стране атомной электростанции.
Ярошенко рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
Освобожденный российский летчик Ярошенко рассказал об издевательствах в тюрьмах США
Летчик и общественный деятель России Константин Ярошенко, освобожденный из американской тюрьмы, рассказал об условиях содержания и дискриминации в тюрьмах США.
По словам Ярошенко, заключенных содержат «как скот». В помещении с небольшим пространством может находиться по три человека в положении стоя, рассказал летчик в интервью газете ВЗГЛЯД.
Или в большое помещение отправляют под сотню осужденных, люди находятся там без вентиляции. Заключенным часто не оказывали медицинскую помощь, не передавали посылки.
«Четко выдерживается дискриминация по расовому принципу и – с этим я столкнулся как русский и православный человек – по национальному и религиозному признаку. Особенно в этом отношении выделялась моя последняя тюрьма – в Данбери, штат Коннектикут», – вспомнил Ярошенко.
Он добавил, что США не раз обвиняли Россию в нарушении прав заключенных, но сами этого не замечают в своей стране. На эти факты Вашингтону не раз указывал российский МИД и посольство.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, вводящий летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. Россиянина обменяли на осужденного в нашей стране студента из США Тревора Рида в апреле 2022 года. В тюрьму США его отправили по сфабрикованному делу.
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Президент США Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия, обвинив своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые отражаются на «не слишком сбалансированных» людях.
«Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: «Где Нэнси?», – передает РИА «Новости» слова Байдена.
Ранее сообщалось, что в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года несколько сторонников экс-президента Дональда Трампа разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы остановить парламентское утверждение победы Джо Байдена.
Напомним, в начале января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
Стало известно о планах США отложить введение потолка цен на нефть для России
США решили отложить введение потолка цен на нефть для России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Белый дом подтвердил участие Байдена в G20
Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который планируется в ноябре в Индонезии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Перед G20 Байден примет участие в климатической конференции ООН в Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где состоится ежегодный саммит США-АСЕАН.
Байден планирует обсудить проблемы изменения климата, украинский конфликт, а также мировую экономику.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что сейчас нет предпосылок для дипломатии с Россией, США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными.
Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате России
Освобожденный из американской тюрьмы летчик Ярошенко рассказал о своей работе в Общественной палате России
Освобожденный из американской тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко поделился своими планами после вхождения в состав Общественной палаты России.
Как рассказал Ярошенко, в первую очередь он планирует заняться продвижением правозащитной повестки на международном уровне. Помогать гражданам России, столкнувшимся с отсутствием правосудия за рубежом, член Общественной палаты планирует через СМИ.
Направлений в его работе будет несколько – в основном, касающихся правовой и правозащитной деятельности по принципу «своих не бросаем», рассказал Ярошенко в интервью газете ВЗГЛЯД.
В качестве первой задачей на новом посту он указал помощь военнослужащим, заключенным, незаконно осужденным россиянам, оказавшимся на Украине. Также Ярошенко напомнил, что в американской тюрьме находится россиянин Виктор Бут, незаконно осужденный по сфабрикованному делу.
«Человек не сломался, как и я, не сдался. Надо помочь, исходя из все того же принципа – «своих не бросаем», – указал летчик.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, вводящий Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.
В мае 2010 года летчик был арестован сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ) по обвинению в якобы подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в США. В сентябре 2011 года по сфабрикованным доказательствам дела Ярошенко осудил американский суд на 20 лет лишения свободы.
Во время заключения в американской тюрьме неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу Виктора Бута.
Позже россиянина обменяли на осужденного в нашей стране студента из США Тревора Рида, это произошло в апреле 2022 года.
В МИД России отметили недопущение двойных толкований в вопросе ядерного оружия
Россия следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, допускающих рост в них количества сценариев, разрешающих применение ядерного оружия, но российская доктрина не допускает двойных толкований, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Я могу сказать, что мы следим самым внимательным образом, и по военной, и по политической части, за эволюциями в целом стратегий ядерных стран Запада – это касается и Великобритании, и Франции, и прежде всего США. А также следим за тем, что происходит со средствами доставки и, собственно, с этим оружием», – передает РИА «Новости».
Российская доктрина и документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, точны и не допускают двойных толкования, заявил замминистра.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину