В ООН заявили о необходимости преодолеть сложности по продлению зерновой сделки

Представитель ООН считает сложности по продлению зерновой сделки преодолимыми

В ООН понимают сложности, которые предстоит решить для продления договоренностей об экспорте зерна с Украины, но считают возможным это сделать, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Из его заявления следует, что первоначальная продолжительность договоренностей об облегчении экспорта зерна и удобрений с Украины составляет 120 дней, но их могут продлить 19 ноября.

«Мы призываем все стороны предпринять все возможные усилия для продления договоренностей и реализации обеих их частей в полной мере, в том числе для содействия в устранении остающихся препятствий для экспорта зерна и удобрений из России», – передает ТАСС его слова.

По его словам, организация полностью привержена продолжению работы с каждой стороной для достижения этой цели.

Дюжаррик добавил, что снижение цен на продукты питания, в том числе благодаря зерновой сделке, спасло около 100 млн человек от крайней нищеты.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку.