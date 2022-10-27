Путин процитировал Солженица, говоря об отмене российской культуры

Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие

Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие

На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».

По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».



«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.



«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.

По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.

«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.

В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.

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