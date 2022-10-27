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Путин назвал «сбрендившими» заявляющих о российских обстрелах ЗАЭС
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Заявления западных СМИ о том, что Россия сама обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, являются бредом, заявил российский президент, выступая в клубе «Валдай».
Те, кто утверждают, что Россия ведет обстрелы ЗАЭС, «сбрендили», сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что сейчас на станции нет никакого тяжелого оружия, и отметил, что на Западе никто не рассказывает об украинских обстрелах ЗАЭС.
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
Путин начал выступление в клубе «Валдай»
Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Эксперт: Американская гегемония терпит крах в попытках ослабить Россию
Эксперт Данилин: Вашингтон ухудшает свое положение, пытаясь затормозить процесс создания многополярного мира
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«Главой государства сделаны очень верные замечания о том, что попытки США сохранить свою гегемонию угрожают международной безопасности. Утрата гегемонии оборачивается для США серьезными внутриполитическими потрясениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя заявления Владимира Путина, сделанные им в ходе выступления перед руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ.
«Потеря гегемонии заодно неизбежно приведет к сокращению ресурсов американской экономики: возникнет дефицит товаров и услуг, усугубятся проблемы в финансовой сфере. Также вероятны проблемы с платежным балансом государства. В Америке уже сейчас возникла серьезная политическая турбулентность. Но Вашингтон только ухудшает свое положение, пытаясь затормозить процесс создания многополярного мира, и с этой целью устраивает турбулентность уже на международной арене. Но это все равно что тушить пожар бензином», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«Америка использует своих вассалов и не просто накладывает на них дань, а фактически начинает политику деиндустриализации этих государств. Она делает ставку на усиление экономических проблем в Европе и, в частности, начинает забирать себе экономику Германии», – подчеркнул Данилин.
По его мнению, в последние годы Вашингтон особенно активно нагнетает атмосферу страха, наказывая непокорные страны. «Мир становится многополярным, но в Белом доме всеми силами стараются сохранить свою шаткую гегемонию. Именно поэтому, как правильно отметил президент России, американцы теперь заинтересованы в ослаблении Европы. Этот континент, его экономика, становится одной из целей для атак из Вашингтона», – считает собеседник.
Европа в этой ситуации оказалась заложницей своих заокеанских хозяев, а тем временем США «фактически начали против России гибридную и санкционную войну, хотя проиграют в ней все, говорит Данилин. «В ход идут в том числе диверсии, разрушения газопроводов и общеевропейской энергетической инфраструктуры, управляемые революции на постсоветском пространстве и в странах арабского мира. Как известно, США устраивали цветные революции на Украине, в Грузии, Киргизии. Мы видели, как они создавали турбулентность в России, Белоруссии и Казахстане. Американцы везде всеми силами старались привести к власти лояльные себе силы, чтобы затем жировать на чужом горбу», – возмущается политолог.
Данилин убежден в заинтересованности многих постсоветских стран совместно с Москвой противостоять попыткам диктата, «но часть государств уже легла под США». «Так, на Украине уже фактически создана анти-Россия. В Грузии создают нечто подобное, хотя грузины чуть-чуть сопротивляются. Кроме того, на постсоветском пространстве со времен большевиков остаются неурегулированные территориальные конфликты. Это Фергана, Нагорный Карабах, Приднестровье. Они представляют собой серьезные угрозы, поводы для новой дестабилизации ситуации в СНГ», – добавил Данилин.
«В этих условиях важнейшей задачей для всего мира становится защита от авантюр США, и Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы на постсоветском пространстве воцарилось спокойствие», – подытожил эксперт.
В среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. С главами делегаций провел встречу президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Украина превратилась в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и накачивается оружием. Также не прекращаются попытки реализации цветных революций, активного использования «карты национализма и экстремизма», разжигаются вооруженные конфликты, угрожающие безопасности всех участников СНГ. «Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», – сказал президент.
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Путин: В отношении России не получится применить сценарий уничтожения
Путин заявил, что в отношении России не получится применить сценарий уничтожения
Президент России Владимир Путин, выступая с речью на дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что в отношении России не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей.
Также российский лидер указал на цель Запада – превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Путин: Предлагаемый Западом порядок призван дать ему возможность жить без правил
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Предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он также добавил, что на Западе нет единства, сообщает РИА «Новости».
«Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение», – сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».
«Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.
«Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин.
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент.
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
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На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – сказал президент.
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путём кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», - подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
«Мы должны выслушать всех, принять во внимание каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины. И только на этом основании, понимая ответственность за судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
Путин: Запад везде видит происки Кремля
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В ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной пропагандой.
«Теперь и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот что из России ни исходит – это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите? Неужели мы такие всемогущие?» – заявил глава государства.
По его словам, любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. «До чего скатились-то? Ну хоть мозгами пошевелите, как-то поинтересней что-нибудь изложите. Свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», – сказал президент.
Также он указал на стремление западных стран везде видеть «происки Кремля», передает РИА «Новости».
Ранее российский лидер заявил, что Запад насаждает потребительские стереотипы, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции.
Путин: Запад претендует на все ресурсы человечества
Президент России Владимир Путин во время выступления перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Путина.
Ранее российский лидер заявил, что Запад насаждает потребительские стереотипы для расширения рынков сбыта.
Песков анонсировал участие Путина во внеочередном саммите ОДКБ
Песков: Путин примет участие во внеочередном саммите ОДКБ по видеосвязи
Президент России Владимир Путин 28 октября в формате видеосвязи примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На саммите планируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ по Армении. Кроме того, будут рассмотрены совместные меры помощи Армении, рассказали в ОДКБ, передает ТАСС.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в зоне ответственности организации.
Кремль спросили о «послании» Путина к Зеленскому
Представитель Кремля объяснил, что в некоем «послании» Путина Зеленскому ничего специфического нет
Какого-то специфического послания российского лидера Владимира Путина Владимиру Зеленскому нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, об этом и речи не было. Особенно если учесть тот факт, что Киев в очередной раз отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Становится очевидным, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу США, передает РИА «Новости».
Тем временем на мероприятии в формате так называемой Крымской платформы Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим, предложив коллективный раздел территорий России и напомнив этим, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам, даже правилам США.
Во французских СМИ появилось мнение, что США могут пожертвовать Зеленским ради глобального компромисса с Россией, так как даже для антироссийских политиков США в данный момент фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки.
Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин.
«Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Путина, сказанные на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Путин назвал кровавой и грязной политику Запада
Политика Запада – кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он также заявил, что в современном мире отсидеться вряд ли удастся, посеявший ветер – пожнет бурю, сказал он, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что новым центрам мироустройства и Западу придется все равно начать диалог, лучше раньше.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин сравнил сжигание книг нацистами и запрет Чайковского на Западе
Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Достоевского и Чайковского, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, история все расставит на свои места и «отменит» не Достоевского, Пушкина и Чайковского, а тех, кто пытается их «отменить», сообщает РИА «Новости».
Также он назвал «зашкаливающим» самомнение тех, кто пытается отменить русскую культуру.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.