Мединский: Жизнь доказывает высокую востребованность политологов и историков

Мединский заявил о востребованности политологов, историков и специалистов общественных наук

Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие специалисты общественных наук, заявил помощник президента Владимир Мединский на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук, которая открылась в Сочи.

«Не секрет, что последние 30 лет общественные науки находились в системе вузовского образования. Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие [специалисты]», – передает слова Мединского ТАСС.

Участниками всероссийской научно-практической конференции «Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России» стали более 200 профессоров, доцентов со всей страны. В основном среди участников представлены доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям.

Организаторами конференции являются Министерство науки и высшего образования, российское общество «Знание», Экспертный институт социальных исследований, МГУ им. Ломоносова. Мероприятие проходит на площадке общества «Знание».

Основной целью мероприятия является развитие общественных наук, а также создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.