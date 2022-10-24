NYTimes сообщила о передаче Израилем Украине данных для борьбы с дронами

Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю

Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины

В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.

Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.

«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.

Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.

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