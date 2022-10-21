Венгрия добилась в ЕС освобождения от потолка цен на газ

Орбан: Венгрия добилась исключения из предложений ЕК по энергетике

Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась того, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта будет сделано исключение, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан уточнил, что Венгрия освобождена от потолка цен на газ. По его словам, теперь это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии, передает РИА «Новости».

Премьер республики сообщил, что Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну, поскольку другие страны поддержали ее позицию.

Кроме того, сообщил он, страны ЕС договорились о том, что если и будет в Европе совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии. Так что для страны и дальше остаются открытыми все варианты покупки, резюмировал Орбан.

Это важно, потому что Венгрия может снизить цену на энергию в стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке, объяснил премьер-министр.

Орбан подчеркнул, что «это была долгая битва», однако властям Венгрии удалось защитить интересы страны.

Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине.

Между тем Bloomberg сообщил, что Евросоюз пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на российский газ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.

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