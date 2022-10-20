В Запорожской области заявили об отсутствии причин для эвакуации населения

В администрации Запорожья заявили об отсутствии причин для эвакуации населения региона

Причин для эвакуации населения Запорожской области нет, обстановка в регионе остается спокойной, сообщили в администрации региона.

Там также заявили, что введенное ранее военное положение не предполагает обязательной эвакуации населения.

«В Запорожской области ситуация стабильная, спокойная. Никаких причин для эвакуации жителей нет», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Мобилизация в регионе после введения военного положения также не будет объявлена. Власти не планируют вводить ограничения на передвижение жителей, но предупредили, что могут пойти на такой шаг при необходимости.

Накануне в ходе заседания Совбеза было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

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