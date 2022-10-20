Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне под Рязанью

Президент России Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова

Во время посещения полигона Западного военного круга в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из отечественной снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Также глава государства проверил, как идут учебные стрельбы, а затем, надев очки и наушники, сам сделал несколько выстрелов по мишени из положения лежа, передает ТАСС.

В ходе посещения полигона Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Ранее сообщалось, что каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в Минобороны России.