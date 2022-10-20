The Jerusalem Post написала об угрозе сближения России, Китая, Ирана и Турции

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 11:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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The Jerusalem Post написала об угрозе сближения России, Китая, Ирана и Турции
The Jerusalem Post заявила о возможных угрозах сближения России, Китая, Ирана и Турции
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Сворачивание дипломатического присутствия России на Западе может иметь тревожные последствия для Ближнего Востока и Израиля, сообщила газета The Jerusalem Post.
В публикации издания говорится, что заявление главы МИД Сергея Лаврова о сворачивании российского дипломатического присутствия на Западе может иметь последствия для всего Ближнего Востока и Израиля. Авторы считают, что слова Лаврова сигнализируют о том, что будущее России – на Востоке. Это означает, что Россия будет уделять больше внимания странам, связанным с ШОС и СВМДА, пишет The Jerusalem Post.
Авторы отмечают, что разрыв отношений России с Западом – это не «новая холодная война», а, скорее, огромный сдвиг к новому мировому порядку, который должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями. Россия открыто приступает к этой «географической переориентации деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате».
Сейчас Россия поворачивается к тому, что она уже делала в советское время, – сосредоточившись на Глобальном Юге. Появляется группа Россия – Китай – Иран, которая будет больше работать с Турцией, кроме того, Россия будет использовать трудности стран Персидского залива в отношениях с Западом. Например, Москва якобы может использовать недовольство США Саудовской Аравией, предполагают журналисты израильской газеты.
Авторы публикации считают, что предоставление Ираном беспилотников и беспилотных технологий России наносит ущерб Украине и делает более убедительными аргументы в пользу ее поддержки Израилем, в то время как Москва предупреждает Израиль о последствиях такой помощи.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу, заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада.
Медведев отреагировал на желание Израиля поставлять оружие Украине
Медведев: Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израилю вслед за США и странами НАТО следует оказать военную помощь Киеву.
Медведев в своем Telegram-канале заявил, что возможные военные поставки Украине стали бы «очень опрометчивым шагом» для Израиля. По его словам, это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами.
Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней, написал он.
«Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…» – заключил Медведев.
Ранее в понедельник израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет. При этом слухи о поставках иранского оружия в Россию опровергали как в Москве, так и в Тегеране.
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Эрдоган встал на сторону России в вопросе переговоров с Украиной
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Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что необходимо сохранить при любых обстоятельствах возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган подтвердил готовность Турции внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров, передает ТАСС.
Ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщал, что Анкара хочет организовать переговоры России, Германии, США, Франции и Британии по Украине. Предложение об этом якобы направлено Вашингтону.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Россией переговоры.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам.
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Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса
В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
Двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
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Политолог указал на риски Израиля при поставках оружия Украине
Израильский политолог Ципис: Израиль не пожертвует балансом сил в Сирии ради поставок оружия Киеву
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Призыв израильского министра Нахмана Шая предоставить оружие Киеву не будет услышал властями Израиля – они не захотят ссориться с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал призыв Шая.
«Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскю диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – отметил эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.
По словам собеседника, заявление Шая вызвано еще и тем, что сама его должность предполагает следование интересам и обращениям еврейских диаспор по всему миру. «Я вас уверяю, если бы еврейская диаспора, допустим, в Аргентине, обратилась к Шаю с какой-то такой же мало реалистичной просьбой, он бы все равно, скорее всего, ее озвучивал, потому что это его работа», – пояснил политолог.
Впрочем, отметил собеседник, израильские власти, скорее всего, не последуют призыву Шая, поскольку в Сирии до сих пор находится российский военный контингент, и Израиль не захочет ссориться с Москвой. «Все удары, которые Израиль наносит по целям группировки «Хезболла» в Сирии, проводятся с молчаливого согласия Москвы. Если вдруг наша страна начнет поставлять оружие киевскому режиму, то это вызовет ответные шаги России у нас на приграничных территориях, так что Израиль не будет рисковать нынешним положением вещей», – пояснил аналитик.
Он напомнил, что все израильские полеты в приграничных зонах видны батареям российских сил ПВО в Сирии, также Израиль постоянно контактирует с Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. «Израиль не будет из-за Украины ломать то хрупкое состояние относительного покоя, которое сейчас установилось в Сирии», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, заметил эксперт, отдельное израильское вооружение действительно попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу, Румынию, Болгарию. «Это происходит не потому, что ряд израильских бизнесменов и чиновников очень любит Киев, а потому что они очень любят деньги», – объяснил Ципис.
Поставлять оружие Киеву в понедельник призвал израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь [от Израиля], как она получает ее от США и стран НАТО», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
На слова израильского чиновника резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – написал он в своем Telegram-канале.
Что касается самого Шая, то своим заявлением он отреагировал на слухи о том, что Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала газета Washington Post.
По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».
Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-Китай
Глава Совета по внешней и оборонной политике Лукьянов не исключил появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-КНР
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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов не исключил вероятность появления «антизападного треугольника» в составе России, Ирана, Китая.
Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», некоторые отечественные стратеги давно грезили об антизападных конфигурациях в составе России, Ирана, Китая, а на Западе о таком развитии событий говорили как об опасности, однако до недавнего времени это представлялось фантазиями разной степени смелости.
По словам Лукьянова, отношения России и Ирана никогда не складывались гладко, вообразить такого рода сотрудничество в реальности было очень трудно, так как Россия, несмотря на критику западной политики, не рисковала выходить за санкционные рамки, что раздражало Иран.
Ситуация изменилась, когда произошел резкий и, вероятно, необратимый разрыв между Россией и Западом, структурный сдвиг, который повлек за собой изменения и в практических отношениях, считает глава Совета по внешней и оборонной политике.
При этом Лукьянов задался вопросом, когда же подтянется третий угол воображаемого прежде треугольника. Как отметил эксперт, степень международной поляризации растет столь стремительно, что он не стал бы исключать такое развитие событий.
Напомним, в конце сентября Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС. В том же месяце президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В середине сентября Путин выступил за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда уже входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
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Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за спецоперации
Страны Евросоюза ввели санкции против Ирана из-за якобы поддержки Тегераном спецоперации
Страны-члены Европейского союза ввели новые санкции в отношении Ирана из-за якобы оказываемой России поддержке в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Брюсселе.
Ограничительные меры коснулись лиц и организаций, которые, как утверждается, причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в Россию, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
К ответственности привлекут пять человек и три организации. Им запретят въезд и заморозят активы. Санкции еще должны быть официально утверждены путем письменной процедуры в столицах стран сообщества.
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США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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В Сенате США допустили возможность конфликта с Россией в Арктике
Американский сенатор Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией
Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
Сенатор задался вопросом, могут ли США открыть для себя Арктику и избежать при этом конфликта. В качестве примера он привел Средиземное море, где более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, передает РИА «Новости».
Кинг отметил, что изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Напомним в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
Турция показала испытания баллистической ракеты «Тайфун»
Yeni Akit: Турция успешно испытала баллистическую ракету «Тайфун»
Турция успешно провела испытания баллистической ракеты «Тайфун» собственного производства, сообщили турецкие СМИ.
По данным издания Yeni Akit, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты прошли в районе города Синоп, где ранее Турция провела испытания российских ЗРС С-400. По данным издания, ракета поразила цель за 458 секунд на расстоянии 561 километр, передает ТАСС.
Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся.
Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты «Бора-1» (Bora-1) с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об успешных испытаниях в стране ракеты «воздух – воздух».
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В США допустили возможность нападения Турции на Грецию
NYT: Турецкие войска однажды ночью могут внезапно появиться в Греции
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Главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер выразил мнение, что в условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции.
По мнению автора, президент Турции Тайип Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной 2023 года, поэтому с лета он усиливает угрозы в адрес Греции – своего союзника по НАТО, используя тезисы военных ястребов и ультранационалистов, передает РИА «Новости».
Как утверждается в статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, в то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится все более серьезной и может привести к существенным последствиям.
Как считает корреспондент, растущая напряженность между Грецией и Турцией, входящими в НАТО, угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами.
Как отмечается в материале, Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по НАТО. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить санкции против России и, по мнению автора статьи, еще больше сблизился с президентом РФ Владимиром Путиным, что вызывает опасения со стороны США.
Автор материала также считает, что Вашингтон благодарен Эрдогану за поддержку Украины и оправдывает отказ Анкары вводить санкции против России «трудным положением» Турции с точки зрения стратегии, дипломатии и экономики. При этом Соединенные Штаты, по мнению Эрлангера, в резкой форме призвали Турцию не делать «что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО».
По мнению автора статьи, эскалация риторики Анкары в отношении Греции привлекает особое внимание, так как на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, растущей инфляции и обесценивающейся лиры Эрдоган может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
Напомним, в конце сентября Турция обвинила Грецию в нарушении демилитаризованного статуса островов в Эгейском море. В начале сентября глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.
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Байден заявил о планах США выйти на рекордные показатели по добыче нефти
Президент США Байден заявил о планах США выйти к 2023 году на рекордные показатели по добыче нефти
Администрация в Вашингтоне считает нужным наращивать добычу нефти в США, страна выйдет на рекордные показатели в этой сфере в 2023 году, сообщил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, страна не прекратила и не замедлила добычу нефти. Сейчас добывается 12 млн баррелей нефти в сутки, а к концу 2022 года будет добывать на 1 млн баррелей в сутки больше.
«На самом деле мы выходим на рекордную добычу нефти в 2023 году», – передает ТАСС его слова.
Между тем Байден заявил, что США планируют возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена за баррель опустится ниже 70 долларов.
Ранее сообщалось, что Байден может ввести ограничения на экспорт нефти для снижения стоимости бензина в стране.
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Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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Эрдоган: Европа сможет получать российский газ через Турцию
Президент Эрдоган договорился с Путиным по газовому хабу и поставкам газа в Европу
Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого президент Тайип Эрдоган договорился с главой российского государства Владимиром Путиным.
По словам Эрдогана, Европа в настоящее время думает о том, как обеспечить себя энергией зимой.
Президент добавил, что на последней встрече с Путиным он договорился о создании в Турции газового хаба, таким образом страны Европы смогут использовать российский газ через Турцию, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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