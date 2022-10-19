Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина

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19 октября, среда | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы преимущества российской армии в битве за Херсон
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Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
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Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака».
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Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона.
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина
Politico: В Белом доме заявили о стремлении избежать личной встречи Байдена и Путина
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Представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Ранее Байден заявил, что пока не планирует встречу с Путиным, но это зависит от ситуации. В Белом доме заявили, что встреча глав стран не планируется и не прорабатывается, передает ТАСС.
Также источник издания подчеркнул, что никакой встречи не планируется и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники Белого дома не хотят, чтобы лидеры пересеклись даже в коридорах и на групповом фото.
Но при этом нельзя исключать возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.
Сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Поставки бракованных микрочипов из Китая в Россию выросли в 20 раз
«Коммерсант»: Доля бракованных микросхем из Китая выросла с двух до 40%
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Доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов с начала военных действий на Украине выросла с 2% до 40%, сообщил источник на рынке электроники.
Как рассказал источник издания «Коммерсант», причиной таких изменений стал отказ иностранных дистрибуторов от работы с российскими партнерами, и попытка наладить каналы поставок через альтернативных поставщиков.
Как рассказал изданию топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватка компонентов, которую вызвала пандемия, усугубилась санкциями против России, после чего производители начали закупать микрочипы у неофициальных поставщиков, не отвечающих за качество своего товара.
Ранее гендиректор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что необходим запуск собственного российского производства микрочипов, но сейчас можно надеяться лишь на поставки из дружественных стран.
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Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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Стало известно о росте популярности идей Путина на Западе
The Washington Post рассказала о росте популярности идей Путина среди лидеров и населения стран Запада
Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной The Washington Post.
Как пишет The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США, передает РИА «Новости».
Напомним, 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о воссоединении исторических русских земель с Россией. В своей речи президент России назвал главные причины противостояния с Западом и необратимости идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства. Путин подчеркнул: «Им вообще не нужна Россия, она нужна нам».
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Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-Китай
Глава Совета по внешней и оборонной политике Лукьянов не исключил появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-КНР
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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов не исключил вероятность появления «антизападного треугольника» в составе России, Ирана, Китая.
Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», некоторые отечественные стратеги давно грезили об антизападных конфигурациях в составе России, Ирана, Китая, а на Западе о таком развитии событий говорили как об опасности, однако до недавнего времени это представлялось фантазиями разной степени смелости.
По словам Лукьянова, отношения России и Ирана никогда не складывались гладко, вообразить такого рода сотрудничество в реальности было очень трудно, так как Россия, несмотря на критику западной политики, не рисковала выходить за санкционные рамки, что раздражало Иран.
Ситуация изменилась, когда произошел резкий и, вероятно, необратимый разрыв между Россией и Западом, структурный сдвиг, который повлек за собой изменения и в практических отношениях, считает глава Совета по внешней и оборонной политике.
При этом Лукьянов задался вопросом, когда же подтянется третий угол воображаемого прежде треугольника. Как отметил эксперт, степень международной поляризации растет столь стремительно, что он не стал бы исключать такое развитие событий.
Напомним, в конце сентября Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС. В том же месяце президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В середине сентября Путин выступил за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда уже входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Американцев возмутило поведение поедающего мороженое Байдена
Жители США раскритиковали выступающего с мороженым в руках Байдена из-за слов о сильной экономике
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Видеозапись, где президент США Джо Байден поедает мороженое и рассказывает журналистам о «чертовски сильном» экономическом положении страны, вызвала возмущение американцев.
Президент Джо Байдена во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая мороженое. Поедая мороженое, Байден одновременно рассказывал о «чертовски сильной» экономике в США. Американский президент отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике.
Пользователи YouTube-канала GOP War Room возмутились поведением Байдена и раскритиковали его в комментариях под видео, передает РИА «Новости».
Так, пользователь с ником Passing through Time назвал Байдена ребенком.
«Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого», – заявила Giulia Grasso.
«Вау, трудно поверить, что он не беспокоится об Америке!», – сыронизировал J What.
Пользователь Vaile Walders пожалел Байдена, заявив, что ему становится жалко президента, когда он берет рожок мороженого.
«Он солгал о смерти своего собственного сына. Что вы ожидаете от него услышать?» – категорически заявил Ryan Wolfe.
«Я думаю, он действительно не знает, что происходит», – добавила Jean Wetherbee.
По данным опроса, проведенного Fox News, проголосовать за действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году готовы только 33% американцев, в январе таких было 36%.
В Сенате США допустили возможность конфликта с Россией в Арктике
Американский сенатор Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией
Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
Сенатор задался вопросом, могут ли США открыть для себя Арктику и избежать при этом конфликта. В качестве примера он привел Средиземное море, где более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, передает РИА «Новости».
Кинг отметил, что изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Напомним в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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Глава МАГАТЭ Гросси удивился информированности Путина о ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Путин очень уверен в том, что делает
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.
Как рассказал Гросси в интервью телеканалу Telefe, Путин очень уверенный в том, что он делает. Глава МАГАТЭ добавил, что его поразило то, что Путин детально знает технические характеристики АЭС и понимает его предложения по обеспечению безопасности, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза
Пресс-секретарь российского лидера Песков: Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что речь идет о еженедельном оперативном совещании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на этом мероприятии Путин с членами Совбеза обсуждает социально-экономическую ситуацию в стране, а также вопросы внутренней и внешней безопасности.
Песков также добавил, что в графике российского лидера нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом.
В воскресенье Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Путин поручил унифицировать понятие духовных ценностей
Президент Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах
Президент России Владимир Путин потребовал проанализировать документы стратегического планирования и нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней с целью гармонизации и унификации понятия «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание».
Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля. Поручение дано правительству России совместно с региональными властями, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее – ежегодно.
Кроме того, глава государства поручил кабмину закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения поручения установлен до конца года.
Ранее Путин поддержал идею внести в обязательную школьную программу показ отечественных фильмов.
Четырехсотый самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «гвардейский»
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку
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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Полк дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области. Ведет свою историю от 285-го минометного полка, созданного в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. После 1945 года полк дислоцировался в ГДР, в городе Бернау. Был расформирован в 1997 году и заново сформирован в 2018 году в составе 90-й гвардейской танковой дивизии. На его вооружении в том числе стоят РСЗО «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Акация».
Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону.
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В Кремле прокомментировали отказ Байдена от переговоров с Путиным
Помощник президента РФ Ушаков: Байден, отказываясь от переговоров с Москвой, думает только о промежуточных выборах в США
Президент США Джо Байден, отказываясь вести полноценные переговоры с Россией в условиях сложной международной обстановки, предпочитает думать о промежуточных выборах в Конгресс США, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Ушаков отметил, что в этой острой ситуации Байден думает, прежде всего, о промежуточных предстоящих выборах, поэтому напоминает о том, что обязательно РФ нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, волнует Россию, передает РИА «Новости».
Президенту США Джо Байден ранее заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с Путиным. Он при этом добавил, что готов был бы обсудить судьбу Грайнер.
В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил, что надо задать вопрос Байдену, готов ли он к переговорам с Россией на саммите G20, но пока для них платформы нет.
Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске
Песков: Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате катастрофы с самолетом в Ейске
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, в которых есть погибшие в результате катастрофы с самолетом Су-34 в Ейске, произошедшей накануне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин глубоко соболезнует потерявшим своих близких в результате катастрофы семьям, передает ТАСС.
Он отметил, что вчера и федеральные власти, и региональные власти Краснодарского края, и по линии МЧС, и по линии Минздрава и других ведомств по поручению главы государства принимали все меры по ликвидации последствий катастрофы, по помощи семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность.
Поддержка переизбрания Байдена на пост президента США сократилась до 33%
Fox News сообщил о готовности лишь 33% американцев проголосовать за Байдена на выборах президента США в 2024 году
Проголосовать за действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году готовы только 33% американцев, в январе таких было 36%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Fox News.
Как сообщает Fox News, 54% хотели бы проголосовать за кого-нибудь другого, еще 10% пока не определились, передает РИА «Новости».
Среди сторонников Демократической партии проголосовать за Байдена собирается 71% респондентов, среди беспартийных – 13%, передает ТАСС.
Социолог и демократ Крис Андерсон, один из соавторов исследования, отметил, что республиканцы категорично настроены против переизбрания Байдена.
В телефонном опросе, который проводился с 9 по 12 октября, приняли участие 1206 респондентов. Погрешность результатов составляет 2,5 процентных пункта.
Напомним, Байден сказал, что решит, собирается ли участвовать в президентских выборах 2024 года после выборов в Конгресс США в ноябре. При этом в начале октября Байден подтвердил намерение баллотироваться.
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