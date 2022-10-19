Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина

Politico: В Белом доме заявили о стремлении избежать личной встречи Байдена и Путина

Представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Ранее Байден заявил, что пока не планирует встречу с Путиным, но это зависит от ситуации. В Белом доме заявили, что встреча глав стран не планируется и не прорабатывается, передает ТАСС.

Также источник издания подчеркнул, что никакой встречи не планируется и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники Белого дома не хотят, чтобы лидеры пересеклись даже в коридорах и на групповом фото.

Но при этом нельзя исключать возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.

Сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.