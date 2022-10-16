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ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
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Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.
Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР
Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики
Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.
По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.
Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
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ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ
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Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.
По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.
Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.
Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.
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Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинское агентство УНИАН опубликовало фото декорации к фильму, выдав его за подбитый российский танк
Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику России с надписью, намеренно сделанной с орфографическими ошибками.
УНИАН опубликовало в Telegram-канале фото якобы подбитой гусеничной машины. На ее лобовой броне было написано «На Бирлин», передает РИА «Новости».
Подпись к фото было сделано специально с орфографичекими ошибками: «На Бирлин. Диды ваевале». Позже было опубликовано видео со съемок фильма и уточнило, что ранее выложенное в соцсети фото является декорацией для фильма, который снимают в Харьковской области.
Ранее Минобороны Украины уличили в очередном фейке – ведомство выдавало за «доказательства пыток» коронки из коллекции стоматолога из Харьковской области.
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Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
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Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в результате обстрела Белгорода
Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.
По сообщению Гладкова в Telegram-канале, город подвергся обстрелу, сейчас губернатор объезжает территорию района и самого Белгорода. По информации Гладкова, ранены два человека.
Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны. На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины.
Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела в Белгороде в одной семье пострадали три человека
Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех, все они из одной семьи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ Белгорода в одной семье двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, а женщине оказали помощь на месте, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими войсками.
Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ
Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.
В Киеве слышны взрывы
Агентство ТСН: В столице Украины слышны взрывы
Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, сообщило украинское агентство ТСН.
Как передает ТАСС, других подробностей TCH не приводит, в Telegram-канале телеканала сообщается также о подлете боевых дронов к Винницкой области.
Ранее в воскресенье в Киеве объявили воздушную тревогу.
В Херсонской области объяснили смысл эвакуации мирных жителей
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях эвакуации жителей региона
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».
По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.
В Британии заявили о готовности бороться с «российской дезинформацией»
СМИ Британии выразили готовность бороться с «российской дезинформацией»
Власти Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с «дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами», сообщили в правительстве страны.
Сообщается, что полномочия по борьбе с дезинформацией, якобы распространяемой российскими поисковиками, будут включены в законопроект о безопасности в интернете.
Сейчас этот законопроект рассматривает парламент, закон будет применяться в отношении поисковых систем, включая пункт об «иностранном вмешательстве», чтобы бороться с онлайн-дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание inews.
Помимо сообщений о спецоперации России на Украине, под формулировку «иностранного вмешательства» для проверки попадут новости о COVID-19 и климатических изменениях.
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Мэр Донецка назвал удар ВСУ по зданию администрации целенаправленным
Мэр Донецка Кулемзин считает, что по зданию администрации нанесен предметный целенаправленный удар со стороны ВСУ
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации Донецка был целенаправленным, «прилеты были рядом со зданием», заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар – здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», – сказал он на месте происшествия, передает ТАСС.
Кулемзин отметил, что здание получило значительные разрушения. «Чудом никто не погиб. Работы уже организованы, будем принимать меры, чтобы продолжить функционирование», – уточнил он.
Мэр города также добавил, что сейчас работа администрации не парализована, не остановлена, все службы находятся во взаимосвязи.
Отмечается, что коммунальные службы Донецка уже начали ликвидацию последствий обстрела, в частности уборку битого стекла.
По его слова, пострадавших при обстреле здания администрации Донецка контузило. Тяжелых ранений нет, жизни ничего не угрожает, указал он.
Ранее сообщалось, что одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.
В Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал союзников помочь Киеву оплатить обслуживание Starlink
Необходимо найти способ создать коалицию союзников Украины и помочь ей оплатить обслуживание Starlink или найти альтернативного поставщика, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По словам Ландсбергиса, Украине важно подключение к интернету, нельзя, чтобы это зависело, и было в руках одного частного лица, необходимо найти способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или найти альтернативного поставщика, передает РИА «Новости».
«Литва готова внести свой вклад», – написал Ландсбергис в соцсети.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине.
Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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Боевики «Азова» рассказали об убийствах мирных жителей
Боевики полка «Азов» признались в убийствах мирных жителей в Мариуполе
Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей, об этом рассказали находящиеся в плену участники подразделения.
По словам боевика полка Рената Алиева, в начале апреля на улице Азовстальская в Мариуполе он «случайно» убил четырех гражданских в ходе боя, передает РИА «Новости». По его словам, он заметил движение, но не успел распознать: гражданские это, или военные. Он также добавил, что видел, как танк ВСУ стреляет по жилым домам.
Сержант «Азова» Михаил Швец рассказал, что стрелял по гражданскому, выбежавшему перед ним с белой повязкой. Одним выстрелом мирный житель Мариуполя был убит.
По словам сержанта, он видел, как украинский видел, что украинский военный расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец рассказал, что другой националист с позывным «Фриц» застрелил пленного российского военнослужащего, а в ответ на возмущение гражденских убил двоих из них.
Ранее Швец рассказал, что находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать.
Володин: Необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи
Спикер Госдумы Володин: Необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.
Как сообщил Володин в своем Telegram-канале, необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей и решила поставленные задачи.
По его словам, важно, чтобы она прошла в соответствии с законами, нормативными актами и указами президента России. Он отметил также, что мобилизационные мероприятия завершатся через две недели.
При этом Володин попросил всех, кто столкнулся с ошибками и нарушениями при частичной мобилизации обращаться к нему с этими вопросами. Он добавил, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке будет рассматривать такие обращения.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.