В Дании призвали к усилению военного присутствия на Балтике

Премьер Дании Фредериксен заявила о необходимости усилить военное присутствие на Балтике

Правительство Дании вынесет предложение на переговоры с другими сторонами об усилении военного присутствия на Балтийском море после парламентских выборов 1 ноября, заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

По ее словам, Балтийское море играет важную роль, когда речь заходит о безопасности и обороне, Дании нужно больше знать о том, что происходит в регионе, передает «Датское радио».

По данным радиостанции, предложение об усилении военного присутствия возникло на фоне диверсий на газопроводах «Северный поток», кроме того, вооруженные силы Дании в последние шесть месяцев неоднократно сообщали о нарушениях воздушного пространства и морских границ, передает ТАСС.

Ранее Швеция отказалась делиться с Германией и Данией результатами расследования ЧП на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» из-за высокого уровня секретности.

До этого сообщалось, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.

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