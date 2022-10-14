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Швеция не будет делиться с ФРГ и Данией итогами расследования ЧП на «Северных потоках»
Der Spiegel: Швеция отказалась от совместного расследования ЧП на «Северных потоках» из-за секретности
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Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования ЧП на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» из-за высокого уровня секретности, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
По данным Der Spiegel, Швеция отказалась от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов на «Северных потоках». Швеция, пишет издание, мотивировала отказ тем, «что уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами», передает ТАСС.
В пятницу вице-премьер России Александр Новак заявил, что организаторы теракта на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность.
Ранее сообщалось, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.
Миллер назвал объем повреждений «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер сообщил о необходимости заменить значительную часть трубы в «Северных потоках»
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Трубы системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
«Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – передает ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы, потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
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Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.
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МИД объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
МИД России объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
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Министерство иностранных дел России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных российских ведомств и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
В ведомстве подчеркнули, что обращение Мишустина было направлено еще 5 октября. При этом, отмечается в сообщении на сайте МИД, есть информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании.
В МИД пояснили, что если в допуске российских экспертов будет отказано, то Москва будет исходить из того, что странам есть, что скрывать, либо они покрывают исполнителей диверсий.
Москва не будет признавать никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать специалисты из России.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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Путин оценил возможность запуска «Северного потока – 2»
Президент России Путин заявил, что рабочая ветка «Северного потока – 2» вряд ли будет запущена
Одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но решение о поставках Германией не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято, заявил президент России Владимир Путин.
Путин считает, что с интересами Германии, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Он указал, что несмотря на то, что «Северный поток – 2» не работал, его могли в крайнем случае включить, но теперь такой возможности нет, несмотря на то, что одна ветка в рабочем состоянии, решение о поставках Германией вряд ли будет принято, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал ARD со ссылкой на источники в правительстве Германии заявил, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.
Миллер усомнился в возможности скорого восстановления «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер заявил, что восстановление «Северных потоков» может занять не один год
Восстановление повреждений газопроводов системы «Северный поток» может занять не один год, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, проблема восстановления не столько даже технологическая, вопрос является политическим. Миллер добавил, что ЕС и Германия должны дать ответ о заинтересованности в том, чтобы эти нитки были восстановлены, а также дали гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток.
«Есть вопросы санкционные, есть вопросы экономические, есть вопросы юридические. И только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, восстановлению целостности подорванных газопроводов. Если давать временную оценку, то это – не один год. Это достаточно долгая история», – сказал он, передает ТАСС.
Также он отметил, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать «Северный поток», если турбины Siemens не работают.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2».
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У Захаровой возникли вопросы к главе Минобороны Дании из-за расследования на «Северных потоках»
Представитель МИД России Захарова задала три неудобных вопроса главе Минобороны Дании
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После заявления министра обороны Дании Мортена Бедскова о затруднениях расследования на «Северных потоках» из-за снарядов Второй мировой, у официального представителя МИД России Марии Захаровой возникли к нему вопросы.
Она спросила министра, не мешали ли снаряды времен Второй мировой войны, якобы находящиеся на дне Балтийского моря, прокладке газопровода. Также попросила его объяснить появление в 2015 году под трубой «Северного потока – 1» снаряда НАТО, написала она в своем Telegram-канале.
Еще один вопрос касался того, знает ли министр обороны, что в подмосковных лесах продолжают находить снаряды времен Второй мировой, что не мешает строить дома и дороги.
Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, «затрудняют расследование» ЧП на «Северных потоках».
В четверг МИД России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран по поводу привлечения представителей ведомств России и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
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Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
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Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.
При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.
Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
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В Германии назвали причину повреждений «Северных потоков»
Немецкие следователи пришли к выводу, что причиной повреждений на «Северных потоках» стали взрывы
Взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера, сообщил телеканал ARD со ссылкой на источники в правительстве Германии.
На месте работали специалисты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы. К месту ЧП был направлен подводный беспилотник. Сообщается, что утечка газа составляет восемь метров в диаметре, повреждены оба газопровода. Только одна нитка «Северного потока» не получила повреждений, передает ТАСС.
По данным источника телеканала, утечка «может быть только следствием взрыва с применением взрывчатых веществ». Материалы расследования переданы Генпрокуратуре Германии.
Между тем Германия, Дания и Швеция будут расследовать ЧП на газопроводах отдельно друг от друга.
По данным СМИ, от проведения совместного расследования отказалась Швеция из-за якобы опасений утечки информации. Аналогичным образом поступила Дания. На данный момент каждая страна ведет собственное расследование.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что трубы «Северного потока» на большом участке заполнены морской водой, необходимо отрезать и заменить значительную часть.
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Эксперт назвал сложности при восстановлении «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Восстановление «Северных потоков» – это политический вопрос
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Авария на «Северных потоках» стала беспрецедентной. Таким же может быть ремонт. Никто в мире подобных работ не проводил. Поэтому даже Газпром может назвать лишь приблизительные данные. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление главы Газпрома о необходимости замены большой части труб в «Северных потоках».
«Восстановление «Северных потоков» – вопрос политический. Так как поврежденные участки находятся в экономических зонах Дании и Швеции, нам придется в первую очередь договариваться о допуске ремонтных кораблей в их акваторию», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И тут возникает слишком много вопросов. Будет ли заниматься ремонтом только Россия? Будет ли вообще возможность проводить ремонт? Согласятся ли европейцы принимать участие в работах?» – риторически перечисляет собеседник.
«Миллер уже сказал, что на восстановление труб уйдет много месяцев. Не исключаю, что понадобится больше года. Масштабы аварии, произошедшей в результате диверсий, действительно беспрецедентны – таких работ по ремонту подводных газопроводов никогда не проводилось», – замечает эксперт.
На фоне этого сложно спрогнозировать, справится ли Россия с ремонтом лишь своими силами, акцентирует Митрахович. «Вот, например, «Академик Черский» или «Фортуна» способны сначала поднять из воды трубы, а затем опустить их на место? Никто не пробовал. Нужен некий эксперимент», – рассуждает он.
«Уверен, что работы не начнутся, пока не будут достигнуты все политические договоренности. Если же заключить соглашение о ремонте удастся, нам бы пригодилась помощь тех, кто изначально принимал участие в строительстве «Северных потоков», – отмечает собеседник.
«Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая также строила подводную часть «Турецкого потока». Есть еще итальянская компания Saipem, дочка Eni. С другой стороны, не очень понятно, с какой стати они должны согласиться на совместную работу. В общем, тут сперва нужно прийти к политическим договоренностям, и лишь затем сообща заниматься ремонтом», – заключил Митрахович.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», а также почему диверсии приблизили мир к глобальному конфликту.
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Песков: Европе предстоит оценить ущерб от вывода из строя «Северных потоков»
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе только предстоит узнать, какой ущерб нанесен энергобезопасности
Жителям Европы еще только предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вывод из эксплуатации самой структуры «Северных потоков», за исключением одной оставшейся живой нитки «Северного потока – 2», ударил в целом по потенциалу энергобезопасности. Кроме того, остался вопрос в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентоспобной экономикой, передает РИА «Новости».
Так, по его мнению, остается неизвестным, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. «Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет», – добавил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу. Газпром уже заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море.
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Газпром заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море
Газпром заверил в технической готовности строить газотранспортные мощности на Черном море
Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер.
По его словам, вопрос выбора торговой площадки для строительства хаба безусловно стоит рассматривать на границе Европейского союза и Турции, передает РИА «Новости».
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
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Новак указал на последствия для Европы после терактов на «Северных потоках»
Вице-премьер Новак заявил, что подрыв на «Северных потоках» обнулил энергобезопасность Европы
Организаторы теракта на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность, заявил вице-премьер России Александр Новак во время Российской энергетической недели.
Новак считает, что ЧП на газопроводах обнулило энергетическую безопасность Европы, а организаторы терактов на «Северных потоках» ввергли ее в энергетическую бедность, передает РИА «Новости».
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Астане заявил, что рабочая ветка «Северного потока – 2» вряд ли будет запущена.
Телеканал ARD со ссылкой на источники в правительстве Германии заявил, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.
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Песков: Энергетика становится объектом преступных действий террористов
Пресс-секретарь президента Песков: Энергетика становится объектом для террористов
Энергетика становится объектом преступных действий террористов, как это было с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера», Песков сказал, что энергетика – это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с «потоками», и энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны, передает РИА «Новости».
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.