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В Екатеринбурге выявили превышение ПДК вредных веществ в районе пожара
Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение ПДК вредных веществ в районе пожара
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Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в районе крупного пожара в Екатеринбург, в их числе вещества – этилацетат, этенилбензол и бутилацетат, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Измерение воздуха проводилось в двух контрольных точках на границе ближайшей жилой застройки на улице Аппаратная, 8, и улице Корепина, 42, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что санитарные врачи рекомендуют людям, проживающим в этих районах, не открывать окна, избегать нахождения на открытом воздухе, а на улице использовать маски и респираторы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся накануне ангара с пластиком. Пожар за 2,5 часа вырос со 100 «квадратов» до 4 тыс. Тушение осложнялось большим количеством пластика в помещении, а также обвалившейся крышей.
Прокуратура Свердловской области сообщала о пострадавшем арендодателе помещения, который получил ожоги 3% тела и был доставлен в больницу.
Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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В Молочном союзе рассказали о последствиях ухода Danone из России
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Компания Danone, как и многие другие интернациональные компании, имеющие желание продолжать работать в России, примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции, сказала газете ВЗГЛЯД директор Молочного союза России Людмила Маницкая, комментируя намерение компании передать контроль над бизнесом в России.
Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.
«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10%. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала. Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», – говорит Маницкая.
Что касается ухода с рынка, то в Молочном союзе полагают, что это примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции. Этим путем пошли в свое время такие компании, как Valio и Tetra Pak, сохранившие производство и рабочие места уже под российской юрисдикцией.
«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России. Мы не испытываем по этому поводу никакой тревоги и не предвидим в этой связи дефицита или иных потрясений на молочном рынке», – заключила эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление».
Владимир Рогов: Украина пытается затопить часть Запорожской АЭС
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СБУ и ГУР МО Украины уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. Судя по всему, боевики намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о готовящейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС.
«То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная», – рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Следом за Киевской идет Каневская ГЭС, потом Кременчугская, Среднеднепровская, далее идет Днепрогэс. Там держится постоянная разница в 40 метров между верхней и нижней частью Днепра», – уточняет собеседник.
«Складывается ощущение, что у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. Это подтверждается и тем, что весь последний месяц СБУ и ГУР активно собирают информацию о том, что будет в случае неконтролируемого сброса воды из Днепрогэса в нижний бьеф», – отмечает он.
Рогов напомнил, что еще в 2018 году американцы отрабатывали подобный сценарий. «Проходили учения, в рамках которого моделировали ситуацию сброса воды на Каховском водохранилище. Тогда они подсчитали, что при неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч», – предупреждает эксперт.
«При этом бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов во время сотрудничества с СБУ передавал информацию о степени защиты Запорожской АЭС. Вряд ли спецслужбы Украины просто так интересовались подобными секретными данными», – рассуждает собеседник.
«Последние несколько дней мы замечаем сбросы воды, которые серьезно превышают привычные нормы. Судя по всему, боевики изучают, на какой уровень может подняться вода через шлюзы и каскад. Если подобные действия будут проводиться регулярно, то есть риск затопления фортификационных сооружений ЗАЭС, а также минных полей и заборов, которые обеспечивают дополнительную сохранность объекта», – подчеркнул Рогов.
На фоне этого неспокойной остается и военная обстановка в регионе. «Мы постоянно видим работу диверсионно-разведывательных групп, иногда они выходят численностью до трех рот. Но примечательно то, что они стали менее скоординированными. Судя по всему, это связано со сбоями в работе спутников Starlink», – рассуждает эксперт.
«Буквально на днях была попытка прорыва в районе Полог. В целом линия Пологи – Орехов наиболее горячая. Вторая проблема – северо-восточная часть фронта вдоль ДНР и у границ Днепропетровской области. Там все время происходит масса боев. Складывается ощущение, что та техника, которая неожиданно ушла от Угледара, была переброшена сюда», – говорит собеседник.
«Кроме того, боевики проводят разведку вдоль Днепра, ищут наши блокпосты. Все время проходят учения в районе Вольноандреевки по форсированию водных преград. Это также наводит на мысли, что они готовят некую провокацию в отношении Запорожской АЭС», – продолжил он.
«Также ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и прибрежные его зоны – Ивановку, Каменку-Днепровскую, Балки. Ситуация тревожная, но мы понимаем, что идут последние теплые дни. Соответственно, скоро начнутся дожди, дороги размокнут, и западной технике будет очень непросто там ехать. Так что если и будет какое-то наступление ВСУ, то уже со дня на день. И мы к этому готовимся», – заключил Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что интенсивные переговоры с Россией и Украиной позволили приблизиться к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. «Ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», – написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Возможные готовящиеся провокации со стороны ВСУ активно обсуждаются уже несколько дней. Ранее Владимир Рогов также предупреждал о подготовке наступления боевиков на Запорожскую область. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что «украинские формирования отрабатывают силовой сценарий захвата Запорожской АЭС». «Начат сброс воды для повреждения российских заграждений в прибрежной зоне. В Вольноандреевке под Запорожьем подразделения спецназа морской пехоты ВСУ проводят ежедневные тренировки по высадке десанта на необорудованное побережье», – отмечает Telegram-канал.
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Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Военкор Сапоньков: Армия России готовится дать отпор ВСУ в Херсонской области
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ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств. Армия России также концентрирует силы на этом направлении. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков, комментируя обстановку в регионе.
«Несмотря на возникшее затишье, Херсон сильно опустел. После стабилизации фронта люди воспользовались ситуацией и решили выехать из города. Кроме того, с таким же предложением к жителям выступили и власти, поскольку все здраво смотрят на происходящее и оценивают ситуацию», – рассказал военкор Роман Сапоньков.
«Противник находится на севере Херсонской области, в районе Высокополья. Со стороны Кривого Рога концентрируются войска, бронетехника и личный состав ВСУ. Кроме того, недавно 10 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение в Британии под руководством западных инструкторов, курс длился четыре месяца, подготовка была очень серьезная. По имеющейся информации, их планируют перебросить под Херсон», – отметил собеседник.
«Очевидно, что противник концентрирует силы и планирует нанести удар, вопрос только в том, когда именно он будет. С другой стороны, сюда стягивается большое количество российских войск для того, чтобы дать отпор противнику», – добавил он.
«К счастью, руководство страны предприняло правильные шаги по ряду направлений. Мы ушли от миролюбивых заявлений о том, что против нас воюют «заблудшие души». Противник опасен. Он готов идти на любые теракты и преступления, включая издевательства над людьми, как в Купянске», – отметил военкор.
«Поэтому мы готовимся к битве, понимая, что противник не даст нам времени для полноценной подготовки. Штаты уже заявили, что Украина должна атаковать регион осенью до тех пор, пока туда не подойдут подкрепления и мобилизованные», – продолжил Сапоньков.
«Кроме того, по замыслу украинских властей и их западных кураторов удар должен быть нанесен до затяжных дождей. Как оказалось, западная техника плохо ездит по нашим черноземам и песчаникам. Поэтому, наверное, наступление ВСУ начнется в 20-х числах октября, то есть до начала распутицы», – подытожил собеседник.
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Определены сроки восстановления Крымского моста
Полное восстановление Крымского моста должно быть завершено до июля 2023 года
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Исполнитель работ по восстановлению Крымского моста – «Нижнеангарсктрансстрой» – обозначил сроки исполнения заказа: до 1 июля 2023-го.
Из опубликованного распоряжения правительства следует, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» назначено единственным исполнителем работ, заказчиком которых выступает «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства. Ему поставлена задача по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной инфраструктуры Крымского моста, передает ТАСС. Конечным сроком, на который заключается госконтракт, названо 1 июля 2023 года.
При этом «Нижнеангарсктрансстрой» может привлекать соисполнителей при условии, что не менее половины работ компания выполнит сама.
Отметим, что в пятницу были арестованы подозреваемые в причастности к теракту на Крымском мосту, где 8 октября был подорван грузовик, вследствие чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда.
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Минфин США пояснил свое заявление об установлении потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен заявила, что США не просят страны вне коалиции соблюдать потолок цен на нефть РФ
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США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Йеллен отметила, что компании и правительства могут покупать нефть из РФ, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. «Это нормально», – цитирует ее ТАСС.
При этом, по ее словам, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. Она добавила, что эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран, потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть.
Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры «совместно будут решать, какая цена является надлежащей», уточнила Йеллен.
Она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. «Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», – заявила министр.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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В МВФ назвали ущерб ЕС от полного прекращения поставок газа из России
Директор департамента МВФ Каммер указал на падение до 3% ВВП в Европе после полного прекращения поставок газа из РФ
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Полное прекращение поставок российского природного газа и холодная зима могут привести к сокращению до 3% ВВП ряда стран Центральной и Восточной Европы и значительному росту инфляции в регионе, сообщил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
Каммер на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка отметил, что полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечет за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции на всем континенте, передает ТАСС.
По его словам, в нынешних условиях европейские власти сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса. Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом, указал он.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
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Эксперт объяснил отказ Маска оплачивать спутниковую связь для Украины
Американист Дудаков: Маск не хочет нести потери в угоду власти, с которой у него плохие отношения
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С одной стороны, мы видим кампанию по дискредитации Илона Маска, который поддержал идею мирного урегулирования ситуации на Украине. А с другой стороны, бизнесмен и сам не хочет заниматься благотворительностью в таких масштабах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя требование основателя компании SpaceX к Пентагону оплатить работу спутников Starlink.
«Письмо с требованием оплатить счет за интернет было отправлено Маском еще летом. Просто об этом стало известно только сейчас. Вероятно, это делается в рамках общей кампании по дискредитации Илона Маска в связи с его предложениями по мирному урегулированию ситуации на Украине», – сказал американист Малек Дудаков.
«Всякого рода негативную информацию о бизнесмене мы слышим с августа. Изначально речь шла о том, что у него периодически отключается Starlink на фронте, затем он якобы общался с Путиным. Теперь вот не готов платить из собственного кармана за спутники и даже намерен их отключить, если Пентагон не возьмет затраты на себя», – перечислил эксперт.
Есть в этой ситуации и политическая составляющая, отмечает собеседник. «Бизнесмен давно сжег мосты с демократами и все больше поддерживает республиканцев. Но этими публикациями он никакому политическому лагерю подыграть не сможет, особенно учитывая объем высказанного негатива лично в отношении Маска», – пояснил он.
Сейчас над миллиардером нависла угроза разбирательства в сфере национальной безопасности США, уверен Дудаков. «Это может быть принуждением для продолжения финансирования Starlink. Возможно, в пику этому он их отключит. Тогда украинцам станет очень непросто на фронте. Но не исключаю, что «обратку» включит Пентагон и сам оплатит все расходы», – рассуждает американист.
«Надо понимать, что полмиллиарда – действительно большие деньги. И хотя Маск в силах сам оплатить работу Starlink, у него не благотворительная компания. Она должна приносить инвесторам деньги. Помимо этого, растут экономические риски в связи с грядущей рецессией в США. Так что Маску просто не хотелось бы так рисковать в угоду власти, с которой у него плохие отношения», – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным издания, в письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года работа Starlink на Украине обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить в следующем.
При этом сам Маск написал в Twitter, что корпорация не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат.
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.
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От взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области после обстрела ВСУ погибли люди
После обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие, сообщает СК.
По информации Telegram-канала ведомства, из-за обстрела подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Уточняется, что среди погибших есть сотрудники Росгвардии.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела российского региона.
Также появилась информация, что российской системой ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. Обошлось без пострадавших.
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Вандалы облили супом картину ван Гога «Подсолнухи»
Вандалы признались в порче картины ван Гога «Подсолнухи» стоимостью более 80 млн долларов
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Участники британского экологического движения сообщили, что облили томатным супом известную картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, картина стоит более 84 млн долларов.
Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади и вылили на картину содержимое двух банок консервированного томатного супа. Картина оценивается в 84,2 млн долларов.
«Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации Just Stop Oil, передает РИА «Новости».
Сразу после инцидента участники приклеили руки к стене галереи. Ранее участники движения две недели перекрывали улицы британской столицы, в том числе их проезжую часть. Полиция провела уже более 350 арестов.
Движение выступает против плана британского правительств разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.