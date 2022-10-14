В Екатеринбурге площадь пожара ангара с пластиком превысила четыре тысячи метров

Владимир Рогов: Украина пытается затопить часть Запорожской АЭС

СБУ и ГУР МО Украины уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. Судя по всему, боевики намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о готовящейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС.

«То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная», – рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Следом за Киевской идет Каневская ГЭС, потом Кременчугская, Среднеднепровская, далее идет Днепрогэс. Там держится постоянная разница в 40 метров между верхней и нижней частью Днепра», – уточняет собеседник.

«Складывается ощущение, что у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. Это подтверждается и тем, что весь последний месяц СБУ и ГУР активно собирают информацию о том, что будет в случае неконтролируемого сброса воды из Днепрогэса в нижний бьеф», – отмечает он.

Рогов напомнил, что еще в 2018 году американцы отрабатывали подобный сценарий. «Проходили учения, в рамках которого моделировали ситуацию сброса воды на Каховском водохранилище. Тогда они подсчитали, что при неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч», – предупреждает эксперт.

«При этом бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов во время сотрудничества с СБУ передавал информацию о степени защиты Запорожской АЭС. Вряд ли спецслужбы Украины просто так интересовались подобными секретными данными», – рассуждает собеседник.

«Последние несколько дней мы замечаем сбросы воды, которые серьезно превышают привычные нормы. Судя по всему, боевики изучают, на какой уровень может подняться вода через шлюзы и каскад. Если подобные действия будут проводиться регулярно, то есть риск затопления фортификационных сооружений ЗАЭС, а также минных полей и заборов, которые обеспечивают дополнительную сохранность объекта», – подчеркнул Рогов.

На фоне этого неспокойной остается и военная обстановка в регионе. «Мы постоянно видим работу диверсионно-разведывательных групп, иногда они выходят численностью до трех рот. Но примечательно то, что они стали менее скоординированными. Судя по всему, это связано со сбоями в работе спутников Starlink», – рассуждает эксперт.

«Буквально на днях была попытка прорыва в районе Полог. В целом линия Пологи – Орехов наиболее горячая. Вторая проблема – северо-восточная часть фронта вдоль ДНР и у границ Днепропетровской области. Там все время происходит масса боев. Складывается ощущение, что та техника, которая неожиданно ушла от Угледара, была переброшена сюда», – говорит собеседник.

«Кроме того, боевики проводят разведку вдоль Днепра, ищут наши блокпосты. Все время проходят учения в районе Вольноандреевки по форсированию водных преград. Это также наводит на мысли, что они готовят некую провокацию в отношении Запорожской АЭС», – продолжил он.

«Также ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и прибрежные его зоны – Ивановку, Каменку-Днепровскую, Балки. Ситуация тревожная, но мы понимаем, что идут последние теплые дни. Соответственно, скоро начнутся дожди, дороги размокнут, и западной технике будет очень непросто там ехать. Так что если и будет какое-то наступление ВСУ, то уже со дня на день. И мы к этому готовимся», – заключил Рогов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что интенсивные переговоры с Россией и Украиной позволили приблизиться к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. «Ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», – написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.

Возможные готовящиеся провокации со стороны ВСУ активно обсуждаются уже несколько дней. Ранее Владимир Рогов также предупреждал о подготовке наступления боевиков на Запорожскую область. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что «украинские формирования отрабатывают силовой сценарий захвата Запорожской АЭС». «Начат сброс воды для повреждения российских заграждений в прибрежной зоне. В Вольноандреевке под Запорожьем подразделения спецназа морской пехоты ВСУ проводят ежедневные тренировки по высадке десанта на необорудованное побережье», – отмечает Telegram-канал.

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