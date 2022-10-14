Путин объяснил необходимость контактов с талибами

Президент Владимир Путин пояснил, что в условиях накачки западными спецслужбами талибов необходимо поддерживать с ними к

Западные спецслужбы подпитывают противостоящие «Талибану*» (террористическая организация, запрещена в России) формирования в Афганистане, по этой причине Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, прежде всего американские и британские спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Можно понимать, какие это несет риски, поэтому Россия поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов, передает ТАСС.

«В наших с вами интересах не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане», – подчеркнул Путин.

В начале сентября террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.

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