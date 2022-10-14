Путин пообещал поддержку в создании при СНГ организации по продвижению русского языка

Президент Путин заверил в максимальном содействии при создании организации по продвижению русского языка под эгидой СНГ

Москва окажет все возможное при содействии в создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ, заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, новый старт с новым интересным проектом придется как раз на 2023 год, в то время как в декабре 2020 года лидеры объединения приняли решение об объявлении этого года в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Будет оказано максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы, передает ТАСС.

Кроме того, Путин призвал по максимуму использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве СНГ, так как «надо стремиться к тому, чтобы искать выходы на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать».

Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.