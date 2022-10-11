Названы возможные сроки поставок американских систем ПВО Украине

Военный эксперт Бижев: США могут передать ВСУ новые системы ПВО в течение нескольких недель

Когда мы оцениваем возможность поставок Украине новых систем ПВО из США, нам стоит вновь рассмотреть вопрос об уничтожении транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.

«Не секрет, что американцы регулярно поставляют оружие Украине и, вполне очевидно, поставят и в этот раз. Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы», – сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

«Поставка американских систем ПВО на Украину может занять от нескольких дней до нескольких недель. Скорее всего, перебрасываться будут те системы, которые сейчас находятся на американских военных базах в Европе, поэтому основную роль в возможных сроках доставки будет играть желание США осуществить свои обещания», – отметил собеседник.

«Гораздо более важным аспектом в данном вопросе является обучение личного состава для пользования этими комплексами. Такой процесс займет минимум месяц-полтора, если они обучение не провели заранее и скрытно. В любом случае дополнительное время будет потрачено на слаживание расчетов, это непростой процесс», – полагает эксперт.

Как отметил Бижев, при сегодняшнем характере военных действий ВСУ не требуется полноценной синхронизации новых систем ПВО с уже имеющимися. «Учитывая, что система ПВО у них используется не централизованно, а локальными группировками по типу «что увидел, то и сбил» – необходимости в полной синхронизации у них нет», – рассказал он.

«Но помимо всего вышесказанного, стоит учитывать заявления нашего Верховного главнокомандующего и помнить, что мы можем поставить под вопрос всю логистику и доставку новых систем ПВО на Украину. России стоит вновь рассмотреть этот вопрос», – заключил собеседник.

Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, теперь России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины.

Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.

Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

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