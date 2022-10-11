Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных граждан на полигонах ЗВО

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из регионов России в ходе частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Шойгу уделил особое внимание вопросам подготовки мобилизованных к выполнению задач в составе частей закрепления освобожденных территорий в тылу спецоперации.

Кроме того, Шойгу посетил занятия по огневой и тактической подготовке военнослужащих, которым предстоит выполнение задач в составе боевых частей российской армии.

На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о содержании и особенностях программ подготовки мобилизованных с учетом опыта проведения спецоперации.

Заслушав доклад, Шойгу поручил обратить внимание на качественное проведение обучения мобилизованных граждан под руководством офицеров с боевым опытом, принимавших участие в СВО.

Также министр обороны поставил задачу ускорить проведение практических занятий с мобилизованными по всем военно-учетным специальностям в темное время суток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе частичной мобилизации были выявлены проблемы военной отрасли, которые при других обстоятельствах невозможно было бы выявить, мобилизация стала поводом для решения таких вопросов.