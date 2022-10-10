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Нефть подешевела после длительного роста
Мировые цены на нефть начали снижаться после пятидневного роста
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Цены на нефть утром в понедельник начали снижаться после показанного yg протяжении последних пяти дней роста.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.03 по Москве снижается на 0,78%, достигая до 97,16 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,79% – до 91,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Отметим, что цены на нефть утром снижаются роста, наблюдавшегося пять дней. ОН был вызван опасениями сокращения предложения вида сырья, усилившимися на фоне того, что на прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сокращать добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября.
Baza: Стал известен груз взорвавшейся на Крымском мосту фуры
В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту, перевозилась пленка по заказу компании «ТЭК-34», которую водитель должен был доставить в Симферополь.
Как сообщает Telegram-канал Baza, водитель Махир Юсубов нашел заказ через биржу для перевозчиков, в документах на груз была указана пленка весом 21 тонну. Пленка была уложена на палеты, за работу водитель должен был получить 48 тыс. рублей.
До этого Юсубов не работал с этой компанией, отмечается в сообщении.
Также утверждается, что фура была оформлена на племянника водителя. Он переоформил документы из-за аварии с бензовозом, в которую попал рядом с Казанью. Чтобы машину не арестовали за долги, он записал ее на племянника.
Ранее СМИ писали, что водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте.
Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши
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Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».
Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.
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Ольга Шарий указала на браслет со свастикой на руке главнокомандующего ВСУ Залужного
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
«Ольга Шарий увидела удивительный браслет на руке главнокомандующего ВСУ. Отлично просто», – написал он в своем Telegram-канале.
К посту Шарий прикрепил фотографию Залужного, на его руке виден браслет со свастикой.
Валерия Залужный с 2018 года по 2019 год он был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего объединенными силами. С 2019 года Залужный стал командующим войсками оперативного командования «Север», в 2021 году был назначен главнокомандующим ВСУ.
Напомним, ранее в ЛНР заявляли, что кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей.
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Washington Times: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект «Закона о напряженном партнерстве», документ стал ответом на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, пишет издание Washington Times.
Сообщается, что документ предлагает вывести находящиеся в Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы США, а также системы противовоздушной обороны. В состав ПВО входят комплексы Patriot и THAAD, всего в этих странах несколько тысяч человек в составе группировки американских войск. Также США занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран на своей территории, сообщает издание «Прайм».
Парламентарии также отметили в заявлении, что резкое снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравии и ОАЭ являются враждебный актом в отношении США. По мнению членов палаты представителей, сложившаяся ситуация – сигнал о поддержке России в ее действиях на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация государства рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).
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Кремль ответил на вопрос о применении ядерного оружия в связи с терактом на Крымском мосту
Песков назвал неверной постановку вопроса о теракте на Крымском мосту в контексте ядерной доктрины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.
«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», – ответил он на вопрос РИА «Новости», означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
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Расстрел пророссийских жителей Купянска сравнили с хроникой ВОВ
Журналистка Марина Ахмедова сравнила видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной
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Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнила появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной.
Ахмедова прокомментировала появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска. «А теперь нам остается смотреть на это. Это те же самые кадры Великой Отечественной, только с цвете. И эта оранжевая куртка на мужчине, и эта стрижка женщины – они такие свои, как будто только вышли со мной из одного магазина. Глядя на эти тела и на это последнее тело, слетающее с насыпи, можно чувствовать только любовь – к ним, принявшим муку. Можно заболеть от любви к ним. И никакого прощения преступникам. Никогда. Даже тем, кто просто нацепил желто-голубое на аватарку. Прощения – не будет, нет. Придет время, будет суд – и человеческий и высший», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
«Преступник, выложивший видео, отредактировал свой первоначальный пост, дописав, что это видео из телефона русского солдата. В первоначальной версии этого не было. Он просто хотел таким образом запугать жителей освобожденных и освобождаемых территорий. 2. Метаданные – сегодняшний день. У меня есть объяснение, почему это видео было выложено. Просто нацисты варятся в собственном соку, вокруг них – все такие. Их информационная среда – вся такая. А потому, то, что нам кажется чудовищным, им кажется нормальным, обычным, естественным. Вот поэтому в последнее время со стороны Украины так много проколов. Она же костенеет с каждым днем в своем зле», – написала Ахмедова позже в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.
«Это видео выложил нацист из «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске (позже, спохватившись, дописал, что видео – «с телефона оккупанта»). Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это – жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…», – написал в свою очередь военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. 12 сентября глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. 20 сентября в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск.
СМИ: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы две фуры
«Комсомольская правда»: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика
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В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы, сообщила «Комсомольская правда».
По информации сайта KP.RU, в подготовке теракта были задействованы два большегрузных автомобиля. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по девять рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу (американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp – прим. ВЗГЛЯД), сообщает «Комсомольская правда».
По имеющимся у издания сведениям, из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, направляющихся в Россию. Затем, по имеющимся у издания данным, машина въехала на территорию России через КПП Верхний Ларс, далее в городе Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
«Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы», – говорится в статье.
«Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщается в материале.
В минувшую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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В центре Киева слышны взрывы
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в центре города в Шевченковском районе
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Украинские СМИ утверждают, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Газета УНИАН в своем Telegram-канал написала, что в Киеве было слышно четыре взрыва, в столице Украины заметили дым, в Киевской области работала ПВО. По данным издания Страна.ua, жители Печерска говорят о трех сильных взрывах, также их слышали в других районах Киева, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
Ранее Владимир Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту.
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В Госдуме назвали причину отказа Киргизии от учений ОДКБ
Депутат Госдумы Затулин: Киргизия пытается дистанцироваться от России из-за страха санкций Запада
Бишкек пытается «дистанцироваться от России» и избежать санкций, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя решение Киргизии отменить учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ.
Как заявил Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», Киргизия ловит сигналы, идущие от Запада, с которым не планирует портить отношения. По словам депутата, Бишкек анализирует, насколько Россия сильна и насколько в состоянии победить Украину. По словам Затулина, поскольку с этим в последнее время не заладилось, в Киргизии посчитали, что можно дистанцироваться от России в текущей ситуации.
При этом Затулин отметил, что это не решающий шаг к разрыву, но своеобразная игра, идущая во всем мире, чтобы не попасть под западные санкции.
Ранее в Киргизии приняли решение отменить проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022», не уточнив причины такого решения.
Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска
Зампред Совета Безопасности РФ Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска
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Преступление ВСУ в Купянске будет расследовано. При этом реакция России в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу журналистки Наданы Фридрихсон прокомментировать появившееся в Сети видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска.
«Надана: Экс-командир «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) Жорин опубликовал видео из Купянска, как тела умерших людей скидывают в яму. С подписью «Расплата будет». Позже дописал, что видео с телефона «оккупанта». Как отреагирует Россия? Какие могут быть последствия для Украины на международном уровне, на ваш взгляд?» – опубликовала журналистка Надана Фридрихсон в своем Telegram-канале вопросы, адресованные заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву.
«Медведев: Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права…», – процитировала журналистка ответ заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
Напомним, в сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
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Fox News: Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Fox News: Президент США Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, среди которых провал в Афганистане, уступки Китаю и конфликт на Украине.
Телеведущая сказала, что Байден превратил США в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, передает РИА «Новости».
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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В США высказали желание завершить конфликт на Украине
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Кирби заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си.
Кирби заявил, что необходимо, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем, передает ТАСС.
Отмечается также, что Кирби считает, что началу переговоров мешает Россия, также Москва не подает сигналов о готовности к этому.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Ростовской области
В Южном военном округе сообщили о крушении Су-24 во время тренировочного полета
Российский бомбардировщик Су-24 разбился после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В округе заявили, что 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, экипаж катапультировался, передает ТАСС.
Отмечается, что на земле разрушений нет. «Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчиков нет», – добавили в округе.
В пресс-службе подчеркнули, по предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В ЮВО сообщили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, полет выполнялся без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что в результате крушения штурмовика Су-25 во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области погиб летчик.