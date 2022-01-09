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В Госдуме согласились с заявлением на Украине о выгоде запуска «Северного потока – 2»
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Быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден, так как это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный на Украине газ, прокомментировал заявление украинского политолога Кирилла Молчанова первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«При увеличении поставок газа в Европу цена упадет. Конечно, запуск «Северного потока – 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских», – рассказал он RT.
Он также выразил удивление, что «до сих пор немецкий регулятор тянет с разрешением на запуск «Северного потока – 2».
Ранее киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.
В российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
Названа доля поддержавших «Северный поток – 2» жителей Германии
Около 60% опрошенных жителей Германии поддерживают реализацию газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.
Большинство немцев (60%) хотят сохранить скандальный газопровод «Северный поток – 2». Отмечается, что наибольшее одобрение проект находит у последователей правой партии «Альтернатива для Германии». Там за газопровод высказались 86% опрошенных, передает РИА «Новости».
При этом по большей части негативно к газопроводу относятся сторонники «Зеленых». Кроме того, на востоке ФРГ за проект выступают 70% участников опроса, в западной части страны – 57%.
Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2».
Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России
Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский.
«Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.
Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Жители киевской новостройки начали отапливаться дровами
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В Киеве жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, сообщил портал «Обозреватель».
Первым об этом написал в своем Facebook киевский журналист Владимир Гуцул. «Многоэтажка «на дровах». Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», – передает РИА «Новости» сообщение Гуцула.
По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. «Но есть и плюс – от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров», – сыронизировал он.
Как отмечает «Обозреватель», жители ЖК уверяют, что в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось.
Как сообщает издание, дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года, однако застройщик так и не завершил объект. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным. Прошлой зимой на дровяное отопление вынуждены были перейти жильцы еще одного ЖК от данного застройщика.
Украинские пользователи в комментариях к посту Гуцула также активно комментировали ноу-хау жильцов многоэтажки.
«Европейская столица!» – написал пользователь Олег Попенко.
«На всех дров не хватит», – отметил Ольховский Александр.
«Возобновляемый источник энергии!» – сыронизировала Sasha Koval.
«В центре Берлина есть дома, в которых сохранились печки, и отапливаются они углем», – заметила Lidiya Burtsewa.
«Это наше будущее...», – добавил Виктор Дяченко.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
России пригрозили сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР санкциями США
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ввести против России санкции, сравнимые с теми, что применяются к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану, сообщили источники.
Один из американских чиновников заявил, что в ответ на «вторжение» США с союзниками «немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Напомним, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
На Украине нашли выгоду от запуска «Северного потока – 2»
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Скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, заявл киевский политолог Кирилл Молчанов.
Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес «Северного потока – 2», «спят и видят», чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. «Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Для европейских потребителей это будет «финансово интересно», подчеркнул Молчанов.
«Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», – пояснил политолог.
При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом «политической шизофрении». «Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая», – заключил Молчанов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
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США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
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США не собираются размещать наступательные ракетные вооружения на Украине, договоренности с Россией по этому вопросу возможны, сообщил представитель администрации США высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, «Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем», но «у США нет намерений так поступать». Вашингтон считает, что «это один из вопросов», по которому стороны, «возможно, придут к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель американской администрации, комментируя заявления российской стороны о том, что «учения США и НАТО угрожают ее безопасности», отметил готовность США «изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров». Представитель администрации также заявил, что на предстоящих переговорах с Россией вопрос сокращения учений может обсуждаться, но это должно быть «взаимным», США «ждут ответных ограничений».
Кроме того, в Белом доме опровергли сообщения, что США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве будут обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы: «Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Также в США считают, что «не России решать за другие страны, с кем они могут состоять в союзных отношениях», сказал он, комментируя требование со стороны Москвы предоставить гарантии безопасности от НАТО. Представитель американской администрации подчеркнул, что среди российских требований присутствуют те, с которыми США «никогда не намерены согласиться».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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В ЛНР объявили военные сборы для резервистов
Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы, в которых будут участвовать резервисты.
«Постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе», – цитирует указ главы ЛНР РИА «Новости».
Также в указе говорится, что мероприятия проводится с 10 по 15 января для подготовки и «совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».
Предыдущие военные сборы резервистов в ЛНР проводились в сентябре 2021 года.
Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям
Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве.
«Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений.
«Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак.
Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Украинские пограничники отказались пустить в страну российского актера за посещение Крыма
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино за посещение Крыма, сообщили в пресс-центре погранслужбы, не указав имени актера.
«34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что гражданин России во время беседы с пограничниками отрицал свое пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся на Украину для участия в съемках. По данным источников «Украинской правды», речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму. Актеру запретили въезд на Украину на ближайшие три года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
Блинкен призвал не удивляться «провокации» России против Украины
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы может устроить провокацию с целью обосновать возможное применение военной силы против Украины.
«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», – приводит мнение Блинкена ТАСС.
«Идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна», – выступил с утверждением глава американского внешнеполитического ведомства.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли до 1,2 тыс. долларов
Цены февральских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 6%, на уровне 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1197,6 доллара, а в 10.01 мск выросла до 1203,4 доллара, передает РИА «Новости». Фьючерсы в первые минуты торгов продолжают дорожать примерно на 6%, на уровне 1200 долларов. Расчетная цена накануне – 1127,5 доллара.
Напомним, 4 декабря цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара.
США пообещали уведомить партнеров о результатах переговоров с Россией
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Координация действий Соединенных Штатов с союзниками и партнерами будет сохраняться в ходе диалога России и США по стратегической стабильности, после переговоров с Москвой Вашингтон уведомит союзников «о произошедшем», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-встречи глав МИД стран НАТО.
Госсекретарь США пообещал, что глубокие консультации Запада с участием Украины будут продолжаться. «Мы полностью привержены принципу «ничего по Украине без Украины». Так же как мы полностью привержены принципу «ничего по Европе без Европы», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Это взаимодействие будет продолжаться. Эта координация [действий], эти консультации, эта связь будут сохраняться в ходе данного процесса, к примеру при [российско-американском] диалоге по стратегической стабильности, когда мы говорим с союзниками и партнерами заранее, как я сегодня. Мы будем поступать таким же образом после переговоров, чтобы уведомлять [союзников] о произошедшем», – заявил госсекретарь США.
Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов также напомнил, что «будет заседание Совета (Комиссии) Украина – НАТО в преддверии заседания Совета Россия – НАТО». «И, конечно, Украина является участницей ОБСЕ», – добавил Блинкен.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Накануне Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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На Украине вступил в силу закон о штрафах за сексизм в рекламе
Изменения в закон Украины о рекламе, которые усиливают ответственность за дискриминацию по признаку пола, вступили в силу. За указание желаемого пола и возраста в вакансии работодателя смогут оштрафовать на 65 тыс. гривен.
Согласно документу, «для работодателей за указание в объявлениях о вакансиях пола и возраста предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения», – говорится в документе на сайте Верховной рады.
Так, с 8 января по 30 сентября 2022 года штраф будет составлять 65 тыс. гривен (2,3 тыс. долл.), а с 1 октября 2022 года – 67 тыс. гривен (2,4 тыс. долл.). «Запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования о предпочтении одного из полов, а также требовать от трудоустраиваемых лиц предоставления сведений о личной жизни», – добавили в ведомстве.
В законе дается определение дискриминационной рекламы по признаку пола, а также установлен запрет на содержание дискриминационных утверждений или изображений в рекламе.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, к 2025 году в Нидерландах из удостоверений личности исчезнет упоминание о мужском и женском поле. Однако графа сохранится в загранпаспортах, «чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС), который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации».
Позже стало известно, что в Бельгии тоже решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии начали признавать третий пол – кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.
Нацбанк Украины опроверг информацию об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги
Национальный банк Украины опроверг информацию об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги из-за проблем с поставками газа, которую ранее распространил депутат президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, сообщили в пресс-службе НБУ.
«Информация о приостановке работы Фабрики банкнотной бумаги не соответствует действительности. Фабрика банкнотной бумаги, как и весь Банкнотно-монетный двор, работает и будет работать в штатном режиме в соответствии с производственной программой», – передает «Украинские новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, 5 января крупнейший на Украине маслозавод предупредил об остановке из-за подорожания газа. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
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