Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Костромской области

Политолог раскрыл возможную схему заговора в Казахстане

Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности заговора спецслужб при организации массовых беспорядков в Казахстане.

«Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация. Понимаете, у нас в 2007-ом году была попытка госпереворота, который хотел делать Рахат Алиев тоже с помощью сотрудников КНБ, после чего было уволено или посажено более 300 человек. То есть заговор вполне возможен. И были уже аналоги. Вопрос только в том, насколько он распространился. Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за конттрразведку, иди за антитеррористическую деятельность», – отметил казахстанский политолог Марат Шибутов.

Он также оценил возможность причастности экс-главы КНБ Карима Масимова организации заговора в Казахстане.

«Тут конкретный вопрос о его вине. Была ли это халатность, или что-то большее – скажет только суд и следствие. Мы пока этого сказать не можем. Но так как КНБ является уполномоченным органом по борьбе с терроризмом, такие вещи не прощаются», – сказал Шибутов.

Ранее экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей.

Он также отметил, что события последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Напомним, ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.