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США отказались отвечать на предложения России по безопасности «пункт за пунктом»
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Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах», – цитирует Псаки ТАСС.
Она добавила, что США в ходе переговоров с Россией намерены обсуждать вопросы «вторжения в соседние страны» и «применение химического оружия на иностранной территории».
Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
«Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса», – указала она.
Также Псаки отметила, что Белый дом не планирует предсказывать итоги переговоров.
«Ранее я уже сказала о том, что мы ждем на этих переговорах, но я не буду предсказывать, чем они могут закончиться», – заключила она.
Напомним, МИД публиковал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным
Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта... Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости».
Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.
Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.
В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком
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Американский президент Джо Байден не в силах вернуть Соединенным Штатам образ «правового прозрачного демократического государства», сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, подобный имидж, который США создавали в прошлом, являлся ложным. Он подчеркнул, что после скандала, сопровождавшего президентские выборы в США в 2020 году, на которых Байден опередил своего соперника Дональда Трампа, подобный образ Америки «рухнул окончательно».
«В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом – о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности – весьма неприглядной», – написал сенатор в Telegram.
Отметим, на экраны первый сезон сериала «Карточный домик» вышел в 2013 году. Сериал повествует о борьбе влиятельного американского сенатора Фрэнка Андервуда за кресло главы Белого дома. Андервуд совершает ряд убийств, чтобы заполучить пост вице-президента страны, а позже ставит действующего главу государства в безвыходную ситуацию, заставляя добровольно передать ему свои полномочия. Сенатор не верит в демократию и много раз доказывает своим коллегам, что победа на выборах не зависит от поддержки населения страны.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
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Пушков объяснил нежелание Байдена вводить санкции против России
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У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», – написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».
«Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», – заключил парламентарий.
30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США
Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».
«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.
«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.
«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.
«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.
«Мне кажется, в России как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.
«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.
Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
В ЕС потребовали участия в переговорах России и США
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В Евросоюзе выразили недовольство предстоящими переговорами представителей США и России, которые пройдут 10 января в Женеве и 12 января в Брюсселе. Официальные лица ЕС требуют представительства сообщества на переговорах сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.
Сообщается, что члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией. Источники издания утверждают, что им также не удается договориться о заявлении о сотрудничестве с НАТО, передает «Коммерсант».
Министр одной из европейских стран заявил газете, что в нынешнем контексте задержка с принятием заявления «проявляет разногласия в союзе и делает нас менее способными к единому ответу России».
Сообщается, что члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией. Источники издания утверждают, что им также не удается договориться о заявлении о сотрудничестве с НАТО, передает «Коммерсант».
Министр одной из европейских стран заявил газете, что в нынешнем контексте задержка с принятием заявления «проявляет разногласия в союзе и делает нас менее способными к единому ответу России».
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем Совете Россия – НАТО планируется рассмотреть вопросы военной безопасности в Европе, а также Украину.
Сенат США собрался ввести новые санкции против «Северного потока – 2»
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Подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, сообщили источники Politico в Республиканской партии США.
Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов. По оценкам издания, ряд демократов поддерживание предложение о введении санкций против газопровода. «Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», – приводит слова источника ТАСС.
Законопроект Круза обязывает администрацию США ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.
В декабре американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного Крузом законопроекта о санкциях в отношении трубопровода, голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января. Однако из-за пандемии и похожего законопроекта от председателя комитета по иностранным делам Сената демократа Роберта Менендеса рассмотрение может быть отложено.
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Демократ внес инициативу, которая обязывает администрацию США ввести санкции против «Северного потока – 2» только в случае вторжения России на Украину. Сенатский регламент позволяет правящей Демократической партии представлять альтернативные законопроекты, которые, хоть и были представлены позже, рассматриваются раньше. Почти все сенаторы ранее поддерживали введение против трубопровода санкций, подобных тем, что прописаны в законопроекте Круза. Однако американский президент Джо Байден отказался от них, поэтому поддержка инициативы республиканца пойдет вразрез с позицией президента-демократа. Таким образом, отмечает издание, утверждение инициативы Менендеса спасет демократов. Точная дата рассмотрения обоих законопроектов пока неизвестна. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту.
По сведениям газеты The Hill, официальные лица Германии, а также представители администрации США ранее призывали Конгресс не вводить санкции в отношении «Северного потока – 2», указывая на то, что это может навредить трансатлантическим отношениям.
Накануне в МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
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Политолог: Коммюнике «ядерной пятерки» – база для диалога России и США
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«Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны.
«Важное, но довольно общее по содержанию коммюнике является призывом к началу диалога для изменения траектории развития мировой политики, находящейся в эскалационном пике. Главное, будет ли эта декларация иметь какие-то значимые последствия», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, первым этапом должно стать обсуждение лидерами всех пяти стран шагов к укреплению стратегической стабильности. «Меры могут включать в себя повышение транспарентности развития вооруженных сил каждой из стран, прежде всего – их ядерного компонента, создание новых коммуникативных каналов и снижение уровня боеготовности СЯС», – подчеркнул эксперт.
Аналитик допустил подключение в будущем к существующему формату других стран – для развития инициативы. «Успех в осуществлении заложенных в коммюнике идей будет почти целиком зависеть от того, насколько Западу и России удастся вовлечь Китай в этот дискурс. Непонятно, готов ли Пекин к конкретизации указанных в декларации тезисов, особенно – применительно к его собственному ядерному арсеналу», – резюмировал собеседник.
В понедельник лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ опубликован на сайте Кремля.
В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.
Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», – говорится в тексте.
Заявление было подготовлено по российской инициативе, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», – уточнила дипломат.
Захарова добавила, что документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).
Ранее МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря.
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Китай призвал Россию и США сократить ядерный потенциал
Власти Китая полагают, что Россия и США должны продолжить необратимое сокращение ядерных арсеналов, помимо продления СНВ-3, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
По его словам, двум ядерным сверхдержавам необходимо еще больше сокращать количество ядерного оружия необратимым и юридически обязывающим способом, передает РИА «Новости».
При этом Цун ответил на вопрос, присоединится ли Пекин к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению.
«Если две ядерные супердержавы продолжат сокращать (ядерный арсенал), мы будем рады присоединиться [к переговорам], если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция», – указал дипломат.
Как подчеркнул Цун, Китай приветствует продление СНВ-3 и стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами, однако не считает эту меру исчерпывающей.
«Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», – заявил дипломат.
Накануне лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.
Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО».
США и Греция обсудили «сдерживание» России
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Шерман и Дендиас заявили о необходимости «продвижения солидарности и стабильности в Европе», включая «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Они «подчеркнули важность продолжения координации» между членами НАТО. В частности, обсуждалась «подготовка беспрецедентных экономических мер», которые должны «сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину.
Госдеп объяснил наличие ядерного оружия заботой о стабильности в мире
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Соединенные Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя совместное заявление России, Китая, США, Британии и Франции о недопустимости ядерной войны.
«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», – приводит ТАСС слова американского дипломата, которого процитировало издание Politico. Он подтвердил, что совместное заявление соответствует политике администрации Соединенных Штатов.
В публикации утверждается, что американские власти в январе могут опубликовать обновленную ядерную доктрину США. Издание ранее сообщало, что Белый дом рассматривал условия, при которых Соединенные Штаты могут взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми, а также изучал возможность объявить о том, что единственным назначением ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или кибератаку.
Накануне лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.
Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО».
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США выразили уверенность в консенсусе с союзниками по санкциям против России
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Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Прайс выразил надежду, что «массивные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия со стороны России в отношении Украины произойдет, останутся гипотетическими». Он заверил, что США «искренни в стремлении следовать по пути дипломатии и деэскалации» и собираются «определить, действительно ли российская сторона так же серьезно относится к этому пути дипломатии и деэскалации», передает ТАСС.
Власти США на переговорах с Россией в Женеве 10 января рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог. Вашингтон «выслушает, как Россия объяснит свои предложения» по гарантиям безопасности, а также «опасения, лежащие в их основе». США «ответят и выразят свои собственные опасения», у Вашингтона их «много». Прайс также подтвердил, что американскую делегацию на переговорах будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Прайс сказал, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах, но «даже в отношении двустороннего формата» США намерены «действовать прозрачно с союзниками и партнерами».
Кроме того, он заявил, что совместное заявление США, России, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия. По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В ЕС захотели поучаствовать в переговорах России и США
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заставили Евросоюз почувствовать себя исключенным из мировой повестки, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает RT.
В статье указывается, что несмотря на заявления США о тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС, европейские представители оказались непричастны к переговорам о гарантиях безопасности, предложенных Россией.
Включить Евросоюз в переговорный процесс также попросил лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.
30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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В ООН рассказали об ожиданиях от переговоров России с НАТО и США
Организация объединенных наций рассчитывает на снижение напряженности после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, заявил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
«Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ООН всегда поддерживает диалог, особенно если он проходит на высшем уровне.
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.
Боррель заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и США
Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США, так как на них будут европейские вопросы и тема Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс.
«Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины», – цитирует Борреля РИА «Новости».
Он добавил, что отказ от переговоров с Россией вряд ли можно считать хорошей идеей.
«Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», – подчеркнул политик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
Кулеба в ходе поездки заявил, что Украина и ЕС нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС недовольны предстоящими переговорами представителей США и России, поскольку на них не будет представителей Евросоюза.