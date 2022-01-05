Полиция Алма-Аты назвала число пострадавших при протестах

В Алма-Ате из-за действий «экстремистских группировок» было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и пожилые люди, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Он заявил, что в ночь на среду «активизировались экстремистские группировки», в результате противоправных действий которых «сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад скорой помощи, пожарных автомашин», передает РИА «Новости».

Также разбиты более 100 магазинов и объектов торговли, а также почти 200 предприятий общепита.

«Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов», – подчеркнул начальник департамента полиции Алма-Аты, его слова приводит Sputnik Казахстан.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.