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За сутки в России выявили 15,7 тыс. новых случаев коронавируса
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В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 случая коронавируса, всего с начала пандемии общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 10,5 млн.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек, за это же время скончались 828 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 2307 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1273, в Московской области – 775.
Накануне в России было выявлено 15903 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 131.
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.
Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.
«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.
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Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.
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Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.
«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».
Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.
Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.
Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
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Новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции, сообщила электронная версия австрийского издания Heute.
Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. В статье говорится, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», передает ТАСС.
Новый вариант, обнаруженный медиками Марселя, получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении нового штамма коронавируса во Франции появилась также в крупнейших немецкоязычных СМИ.
В прошлый вторник во Франции был установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки – за 24 часа заболели почти 180 тыс. человек.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Стало известно о необычном симптоме коронавируса у детей
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Коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы», рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сообщил, что «помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы ЖКТ, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Кроме того, «сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» – осложнение после ковида, напоминающее обморожение».
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По словам Горелова, тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Пневмония при COVID-19 чаще возникает у детей в возрасте от семи лет, а легкие подростков могут подвергнуться такому же поражению, как у взрослых.
Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса.
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В США зафиксировали 1 млн заболевших коронавирусом за сутки
В Соединенных Штатах выявлено свыше 1 млн заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это абсолютный рекорд, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Зарегистрированный в США суточный рекорд также является мировым рекордом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», – сообщил университет.
За этот период умерли 1688 заболевших.
Всего в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 827,2 тыс. человек, подтверждено почти 56,2 млн случаев болезни.
Глава Пентагона заразился коронавирусом
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Утром [в воскресенье] мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», – приводит ТАСС текст заявления главы Пентагона.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По словам Остина, у него «легкие симптомы», он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Глава Пентагона уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны США и, «насколько это возможно», намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. «Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях», – говорится в заявлении.
Остин уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена. «Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга», – добавил министр. Остин напомнил, что ранее был привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.
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Напомним, за прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса. 21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.
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Лионель Месси заболел коронавирусом
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заразился коронавирусом, сообщается на сайте клуба.
Также положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА «Новости».
Ранее австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.
Администрация Байдена ограничила общение с прессой из-за пандемии
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В связи со сложившейся в США ситуацией с распространением коронавируса с 3 января начнут действовать ограничения на число журналистов в зале Белого дома для брифингов, сообщил президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной.
«Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе – и в нашем журналистском корпусе – после праздников», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации «на чрезвычайном заседании этим вечером (2 января) единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов».
Всего в помещении 49 посадочных мест, однако занимать можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA. Ассоциация также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус. «Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь», – пояснил Портной.
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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По данным The New York Times на 1 января, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что заразился коронавирусом. В прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса.
21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.
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В России за сутки выявили 16,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16343 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 554 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1341, Москве – 1335, Московской области – 1180.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших в Москве стал минимальным с 8 сентября. В относительном выражении он составил 0,07%, передает ТАСС.
Также за сутки зафиксировано 835 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 311 353 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 24 037 человек, всего выздоровели 9 548 076 человек.
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Накануне, 2 января, в России выявили 19751 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 3408.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Нью-Йорке приостановили работу четырех маршрутов метро
Метро Нью-Йорка приостановило не неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса.
«Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.
Также дополнительно сообщалось о приостановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе добавили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.
Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.
Ранее сообщалось, что пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.
В России не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19
Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.
«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.
Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.
В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России
Российская промышленность сможет производить иностранные вакцины против коронавируса, однако подобное решение должен принимать Минздрав, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», – цитирует РИА «Новости» министра.
По словам Мантурова, выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 можно наладить в России, при этом решение о начале производства иностранных препаратов против коронавируса должен принять Минздрав.
Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».
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Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году
Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Пандемия COVID с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию (сравнил – прим. ВЗГЛЯД) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим тяжело больных людей. Но вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», – цитирует президента РАН ТАСС.
По его словам, происходящее сейчас с коронавирусом напоминает ситуацию с прошлой эпидемией. Появление вируса вызывало сначала лишь страх, но позже появились и вакцины, и лекарства. Если появятся хорошие протоколы по применению лекарств, то коронавирус со временем будут воспринимать как грипп, отметил он.
Высокий уровень смертности от коронавируса в России глава РАН объяснил низким уровнем вакцинирования населения.
«Это наше упущение – и граждан, и науки, и власти – в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от коронавируса – невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», – считает он.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания.
Вирусолог оценил влияние коронавируса на старение
Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой, передает РБК.
Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.
В то же время инфекционист подчеркнул, что нужно рассматривать каждый отдельный случай и обращать внимание на патологии, которые есть у человека. Например, если у переболевшего коронавирусом есть такие хронические заболевания, как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, то у него могут возникнуть патологии сосудистой системы.
Кроме того, Вознесенский отметил, что у переболевших часто встречается «постковидный синдром». Однако сейчас нельзя утверждать, что перенесенный коронавирус – 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни.
Ранее главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели.
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В России за сутки выявили 15,9 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 15903 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 15903 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 570 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1297, Москве – 1967, Московской области – 974.
Также за сутки зафиксировано 834 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 27 071 человек, всего выздоровели 9 575 147 человек.
Накануне, 3 января, в России выявили 16343 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 440.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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