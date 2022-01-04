В России за сутки выявили 15,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 15903 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 15903 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 570 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1297, Москве – 1967, Московской области – 974.

Также за сутки зафиксировано 834 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 27 071 человек, всего выздоровели 9 575 147 человек.

Накануне, 3 января, в России выявили 16343 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 440.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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