Российский рынок акций открылся снижением

Разработчик «Цирконов» пошутил о создании «многоразовых» ракет

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым и отметил, что корпорации достаточно сложно «развивать гражданскую часть».

«У вас достаточно сложно развивать гражданскую часть», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

«Да, я об этом тоже иногда шучу, что сложно сделать ракеты многоразовыми», – ответил Обносов.

Вместе с тем он привел в пример продукты, производимые из композитных материалов, например, искусственные суставы или трубы для ТЭЦ. Он также отметил, что компания намерена заняться производством в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси и для перевозки грузов.

«Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, «гражданки» мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально», – сказал Обносов.

Российский лидер отметил, что компании за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их.

«В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <...> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия – ядро будущей корпорации, но и потом развить его», – обратился к Обносову Путин.

Ранее Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России.

Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения». В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.

Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.