Детский омбудсмен оценила идею реестра токсичного контента

Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Комментируя поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Львова-Белова заявила, что «ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется». В пресс-службе омбудсмена подчеркнули, что последовательно выступают за формирование безопасной, дружелюбной к детям информационной среды, за борьбу с деструктивным контентом и активное распространение позитивного.

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Львова-Белова также отметила, что требуется профессиональная подготовка специалистов по работе с девиантным поведением подростков, договоренность о запуске программ обучения уже есть с министерством просвещения. Она подчеркнула, что работа с девиантным поведением подростков на опережение позволяет избежать серьезных негативных последствий.

В России планируется создание сети центров по работе с подростками «группы риска» в рамках программы «Подростки России». Указывается, что «дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов»: проблемы в семье, травля в школе, ментальные нарушения, «ситуация неуспеха и подавленности». Львова-Белова считает, что, «если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам».

Уполномоченный заявила после соответствующего поручения президента России, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени. Она также поддержала поручение президента о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий, среди которых оказываются и выпускники детских домов и интернатов.

В декабре Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта Tor. При помощи этого браузера можно было попасть в теневую часть интернета, где продавались наркотики, оружие и фальшивые документы, распространялась порнография для извращенцев, существовали форумы для общения фашистов и можно было заказать наемное убийство.