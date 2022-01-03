Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

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3 января, понедельник | Последнее обновление — 14:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
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Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает.
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Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды.
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
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Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции из-за аварии на магистрали, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».
В результате подача воды в Первомайск прекращена полностью, а в Алчевске, Брянке, Стаханове, Кировске и Перевальском районе ограничена, передает RT в Telegram.
Вместе с тем Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ вблизи жилых домов села Новозвановка у линии соприкосновения.
На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
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Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.
В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.
«Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.
Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».
«А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
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Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.
Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.
Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.
«Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.
«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.
«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.
«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.
«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.
Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Украинский генерал предрек стране ужасное будущее
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.
Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.
По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.
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Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны
Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.
Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.
«Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.
«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.
«Стыдоба», – пишет Игорь Политов.
Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.
«По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.
Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.
Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился
Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».
Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.
Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.
Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости».
В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
На Украине заявили о правах на регионы России
Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».
Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».
Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а России не было. Как заявил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.
Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как заявил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».
Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».
В Киеве предрекли исчезновение Украины
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Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.
Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости».
Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».
«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.
Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.
Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».
«А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
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На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина
На Украине затравили экс-футболиста молодежной сборной страны и бывшего игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко за публикацию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.
По сообщениям украинских СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из России по «Амкару», передает РИА «Новости».
После публикации недовольные соотечественники стали оскорблять украинского футболиста, допустив грубые высказывания и угрозы в его адрес, обвиняя его в «предательстве», в итоге спортсмен закрыл Instagram-страницу, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях.
Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене.
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Канцлер Германии упомянул Украину в первом новогоднем поздравлении
В своем первом новогоднем поздравлении канцлер Германии Олаф Шольц упомянул ситуацию вокруг Украины и заявил о нерушимости границ, текст обращения опубликовал Spiegel.
«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», – цитирует обращение «Коммерсант».
Кроме того, в обращении он сказал о пандемии коронавируса, внутренней власти в Германии, а также программе своего правительства.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
Байден пообещал ответить России в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину», сообщила пресс-служба Белого дома.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, «лидеры [США и Украины в ходе телефонного разговора] выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия – НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», передает ТАСС.
Глава вашингтонской администрации также заявил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».
Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».
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Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Израиль осудил факельный марш бандеровцев в Киеве
Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры в Киеве, сообщило израильское посольство на Украине.
В посольстве заявили, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине». Израиль потребовал «тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 году», передает ТАСС.
Напомним, в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины состоялся факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, устроенный националистами.
В Полтаве бендеровцы сожгли российский флаг
В соцсетях опубликована видеозапись, на которой украинские националисты сжигают российский флаг. Видео снято во время факельного марша бандеровцев в Полтаве.
Как сообщает пользователь под ником «Сергей из Киева» (@SergUA63) в Twitter, «участники факельного шествия в честь Степана Бандеры в Полтаве сожгли флаг Российской Федерации». Националисты на видео заявили, что таким образом решили показать, «что думают» о российском флаге в Полтаве.
Напомним, в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины также состоялся устроенный националистами факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Израиль осудил акцию националистов.
МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
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